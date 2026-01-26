В ДТП в Пыть-Яхе пострадали подросток и 50-летний пассажир

В Пыть-Яхе 16-летняя девушка устроила ДТП, не имея водительских прав. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, она ехала за рулем ВАЗа, не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате пострадали водитель и пассажир – 50-летний мужчина.

«После происшествия виновница автоаварии отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде, а также установлено, что она не имела соответствующего водительского удостоверения на управление транспортным средством», – передает ГАИ.

За минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе ребенок.