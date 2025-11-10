Волшебный экспресс поезд Деда Мороза не приедет в ХМАО

В этом году поезд Деда Мороза не заглянет в города ХМАО. Праздничное путешествие по стране начнется 19 ноября во Владивостоке и охватит более 20 тысяч километров пути, но в маршрут не вошли Югра и Тюменская область, говорится в пресс-службе новогоднего поезда.

В этот раз приоритет отдан Дальнему Востоку ‒ проект приурочен к 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Именно на «нулевом километре» БАМа начнется пятое по счету путешествие Деда Мороза.

«Побывать во всех городах невозможно из-за сжатых временных рамок и больших расстояний. География проекта постоянно расширяется. Например, 27 ноября 2023 поезд впервые сделал остановку в Тобольске, В Тюмени праздничные мероприятия проводились в 2022 и 2023 годах», ‒ пояснила пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина в разговоре с NV86.ru.

Если позволит погода, в этом сезоне поезд впервые отправится на Сахалин ‒ туда Деда Мороза доставят на пароме. Всего в маршруте 70 городов России ‒ от Владивостока до Санкт-Петербурга.