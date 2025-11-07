В Югре за 2025 год выдворят более тысячи нарушителей миграционных законов

В Югре с января исполнено 873 решения о принудительном выдворении иностранных граждан, нарушивших правила пребывания и проживания в России. Ещё 148 человек ожидают депортации; таким образом, к концу 2025 года Югру покинут свыше 1000 нелегальных мигрантов, пишет stribuna.ru.

По данным правоохранителей, только за минувшую неделю из региона выслали 90 иностранцев. Перед отправкой за пределы страны все нарушители проходят через центр временного содержания, расположенный в Сургуте.

В полиции уточнили, что контроль за соблюдением миграционного законодательства ведётся постоянно: участковые отрабатывают жилой сектор, проводятся целевые рейды и оперативные мероприятия. К работе привлекаются бойцы Росгвардии и представители народной дружины «Русские в Сибири».

Кроме мер по выдворению, в округе активно применяются административные санкции: с начала года к ответственности привлечены более 13 тысяч граждан — как российских, так и иностранных — за различные нарушения миграционных правил.

Напомним, в 2024 году из Югры также было депортировано более тысячи иностранных граждан. По оценке правоохранителей, текущая динамика сопоставима с прошлогодней и к концу 2025-го сохранится на уровне свыше тысячи исполненных решений о выдворении.