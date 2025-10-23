Администрация президента изучит отношение избирателей к кандидатам, вернувшихся с фронта

16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  94,7543  

Новости

  • Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

    Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

    Сегодня в 15:34
    76 0
  • Двое югорчан вошли в список финалистов международной премии #МыВместе

    Двое югорчан вошли в список финалистов международной премии #МыВместе

    Сегодня в 14:32
    138 0
  • Молодогвардейцы из Югры встретили и начали распределять гуманитарный груз в Макеевке

    Молодогвардейцы из Югры встретили и начали распределять гуманитарный груз в Макеевке

    Сегодня в 14:32
    142 0 
  • В Сургуте остановки подключают к электричеству, чтобы они грели круглосуточно

    В Сургуте остановки подключают к электричеству, чтобы они грели круглосуточно

    Сегодня в 13:29
    189 0
  • Сургутян приглашают пользоваться сервисами «Госуслуги. Дом» и «Госуслуги. Моя школа»

    Сургутян приглашают пользоваться сервисами «Госуслуги. Дом» и «Госуслуги. Моя школа»

    Сегодня в 13:03
    202 0 
  • ​Кремль изучит, как россияне относятся к выборам и кандидатам – участникам СВО

    ​Кремль изучит, как россияне относятся к выборам и кандидатам – участникам СВО

    Сегодня в 12:41
    231 0
  • Бывший мэр Плёса оформил на родственников две трети городской недвижимости — прокуратура

    Бывший мэр Плёса оформил на родственников две трети городской недвижимости — прокуратура

    Сегодня в 12:21
    251 0
  • Участник программы «Герои Югры» стал помощником депутата окружной думы

    Участник программы «Герои Югры» стал помощником депутата окружной думы

    Сегодня в 12:08
    232 0
  • Движение по трассе «Сургут – Нижневартовск» ограничено до конца октября

    Движение по трассе «Сургут – Нижневартовск» ограничено до конца октября

    Сегодня в 10:28
    293 0
  • В Сургуте завершается фестиваль современной музыки «Мир звучит»

    В Сургуте завершается фестиваль современной музыки «Мир звучит»

    Сегодня в 10:13
    269 0
  • ​Тюменский проект «Перезагрузка» поможет молодежи с ОВЗ найти себя в творчестве и общении

    ​Тюменский проект «Перезагрузка» поможет молодежи с ОВЗ найти себя в творчестве и общении

    22 октября в 20:25
    515 0
  • ​В Тюменской области создан молодежный общественный совет по правам человека

    ​В Тюменской области создан молодежный общественный совет по правам человека

    22 октября в 20:07
    510 0
  • ​Земские работники культуры получат льготную ипотеку

    ​Земские работники культуры получат льготную ипотеку

    22 октября в 19:51
    524 0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Ваше отношение к аренде жилья:
​Кремль изучит, как россияне относятся к выборам и кандидатам – участникам СВО

Администрация президента изучит отношение избирателей к кандидатам, вернувшихся с фронта

​Кремль изучит, как россияне относятся к выборам и кандидатам – участникам СВО
Фото: пресс-служба Минприроды России

Администрация президента России приступила к подготовке к следующей избирательной кампании в Государственную Думу. Как сообщает РБК, в Кремле планируют провести серию социологических исследований, чтобы оценить отношение россиян к выборам, а также к кандидатам, участвовавшим в военной операции на Украине.

По информации источников издания, исследования будут включать как количественные, так и качественные опросы. Специалисты изучат, считают ли граждане, что их голос влияет на результат, предпочитают ли они голосовать на участках или электронно, видят ли в Госдуме реальную пользу, а также каким, по их мнению, должен быть идеальный депутат.

Отдельное внимание будет уделено восприятию обществом участников СВО как кандидатов на выборах. В Кремле и партии «Единая Россия» рассматривают их возможное участие как способ интеграции военных в общественную жизнь. Кроме того, таких депутатов видят в роли коммуникаторов между властью и ветеранами боевых действий.

При этом, по словам собеседников РБК, не все участники СВО обладают навыками, необходимыми для публичной политики. Поэтому в Кремле намерены выяснить, насколько значим для избирателей военный опыт кандидатов и какова должна быть доля таких представителей в Госдуме.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее сообщал, что на последних региональных выборах депутатами стали 917 участников спецоперации, что почти втрое больше, чем годом ранее (312 человек).

Одновременно администрация президента сформировала предварительную оценку действующих депутатов Госдумы – их репутации, эффективности, взаимодействия с фракциями, губернаторами и партийным руководством.

Кстати, в Государственной Думе VIII созыва Югру представляет одиннадцать депутатов от разных политических партий:

Фракция «Единая Россия»

  • Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
  • Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.
  • Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике.
  • Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей.
  • Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
  • Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции.
  • Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Фракция КПРФ

  • Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

  • Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Фракция ЛДПР

  • Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Фракция «Новые люди»

  • Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Оценить их работу можно в опросах на сайте siapress.ru и нашем телеграм-канале.


Сегодня в 12:41, просмотров: 232, комментариев: 0
