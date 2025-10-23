Администрация президента изучит отношение избирателей к кандидатам, вернувшихся с фронта

Оценить их работу можно в опросах на сайте siapress.ru и нашем телеграм-канале .

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее сообщал, что на последних региональных выборах депутатами стали 917 участников спецоперации, что почти втрое больше, чем годом ранее (312 человек).

При этом, по словам собеседников РБК, не все участники СВО обладают навыками, необходимыми для публичной политики. Поэтому в Кремле намерены выяснить, насколько значим для избирателей военный опыт кандидатов и какова должна быть доля таких представителей в Госдуме.

Отдельное внимание будет уделено восприятию обществом участников СВО как кандидатов на выборах. В Кремле и партии «Единая Россия» рассматривают их возможное участие как способ интеграции военных в общественную жизнь. Кроме того, таких депутатов видят в роли коммуникаторов между властью и ветеранами боевых действий.

По информации источников издания, исследования будут включать как количественные, так и качественные опросы. Специалисты изучат, считают ли граждане, что их голос влияет на результат, предпочитают ли они голосовать на участках или электронно, видят ли в Госдуме реальную пользу, а также каким, по их мнению, должен быть идеальный депутат.

Администрация президента России приступила к подготовке к следующей избирательной кампании в Государственную Думу. Как сообщает РБК, в Кремле планируют провести серию социологических исследований, чтобы оценить отношение россиян к выборам, а также к кандидатам, участвовавшим в военной операции на Украине.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен