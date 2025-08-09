Презентован мультимедийный проект «Югра в самое сердце»

Компания «Газпром нефть» и креативная лаборатория «Гигарама» запустили мультимедийный проект «Югра в самое сердце», посвящённый природе, людям, культуре и традициям Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук.

Онлайн-платформа стала современным портретом региона и включает семь новелл – живых историй, в которых через личные впечатления авторов раскрывается многогранность края. Неслучайно проект презентовали накануне Международного дня коренных народов мира. Зрители могут услышать рассказы о тысячелетней истории и легендах обских угров от поэта и хранителя традиций Вячеслава Кондина, а также познакомиться с культурой малых народов и «музыкой души» певицы Веры Кондратьевой.

В год 95-летия округа к созданию новелл присоединились режиссёр-документалист Лев Вахитов, руководитель службы по видеоаналитике «Газпромнефть-Хантоса» Рафаэль Абдуллаев, кандидат педагогических наук Олеся Аладко, олимпийский чемпион Евгений Дементьев. В одной из новелл Руслан Кухарук рассказал о развитии инфраструктуры округа и связи благополучия жителей с достижением стратегических целей страны.

Каждый пользователь может стать соавтором проекта – добавлять в избранное понравившиеся факты о регионе, создавать собственные слайд-шоу и делиться ими с близкими.

По замыслу авторов, проект призван не только сохранить и популяризировать культурное наследие, но и показать, что Югра – это место, которое остаётся в сердце навсегда.