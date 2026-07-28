В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюмени и Тюменском округе с 12:00 введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, уровень воды достиг 877 сантиметров и продолжает расти. Причиной летнего паводка стали обильные осадки.

«Вода прибывает. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации, во всем бассейне реки Тура. Это вызвало рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали», — отметил Александр Моор.

Глава региона уточнил, что в постановлении определены населенные пункты и адреса, попавшие в зону ЧС. Их жители смогут получить единовременную выплату в размере 15 675 рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация за утраченное имущество. При полной утрате выплата составит 156 тысяч рублей, при частичной — 78 тысяч рублей.

Кроме того, во многих районах Тюмени остается актуальной проблема плохого качества воды — из-за разлива Туры в нее попало множество нечистот, которые теперь частично попадают в краны жителей города.

В Югре же основной проблемой природного характера остаются лесные пожары. Впрочем, за последние сутки их площадь уменьшилась вдвое.