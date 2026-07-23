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​ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Югре

В Когалыме начальника отдела полиции заподозрили в фальсификации дела

​ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Югре
Фото: magnific.com

В Когалыме сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии задержали высокопоставленного полицейского. Его подозревают в том, что он сфальсифицировал доказательства, после чего было возбуждено уголовное дело. По информации URA.RU, речь идет о начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Когалыма Артёме Лаптеве.

«По версии следствия, фигурант, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, действуя в нарушение законодательства Российской Федерации и из иной личной заинтересованности, сфальсифицировал доказательства, на основании которых в дальнейшем было возбуждено уголовное дело», – сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Как уточнили изданию в окружном управлении МВД, нарушения выявили оперативники собственной безопасности полиции. Предварительно, сотрудник пытался помочь одному из граждан вернуть деньги, которые тот ранее передал двум людям для покупки жилья.

При этом полицейский знал, что между сторонами сложились гражданско-правовые отношения, однако, по версии правоохранителей, использовал свои полномочия и подделал доказательства.

«Достоверно зная об установленных между сторонами гражданско-правовых отношениях, сотрудник превысил должностные полномочия, сфальсифицировав доказательства, на основании которых в дальнейшем было возбуждено уголовное дело», – сообщили URA.RU в УМВД России по ХМАО.

Уголовное дело расследует следственное управление СК России по Югре. Полицейскому вменяют превышение должностных полномочий по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники ФСБ проверяют, могли ли у подозреваемого быть соучастники, а также устанавливают возможные другие эпизоды его деятельности.

В УМВД добавили, что полицейского отстранили от службы. В случае подтверждения вины его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 285, комментариев: 0
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