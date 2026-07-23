Правительство Югры и МЧС прокомментировали черный дым в районе ГРЭС-2

Причиной задымления в районе ГРЭС в Сургуте стал пожар в административном здании станции. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Югры в комментариях под постом СИА-ПРЕСС в телеграм-канале.

«В административном здании ГРЭС-2 произошло возгорание кровли. Пожар ликвидирован сотрудниками станции до прибытия пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе Правительства Югры.

Также информацию о происшествии прокомментировали в МЧС. По данным ведомства, сообщение о задымлении на крыше ГРЭС поступило в четвертом часу дня.

«По прибытии подразделений МЧС России было установлено, что задымление ликвидировано персоналом объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет», – говорится в пресс-службе ведомства.

Причина происшествия устанавливается.