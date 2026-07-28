Мотопробег АО «Транснефть – Сибирь» традиционно объединяет работников предприятий системы «Транснефть» из разных регионов страны

АО «Транснефть – Сибирь» провело традиционный корпоративный мотопробег. Более 100 участников сообщества «Мототранснефть» за два дня посетили производственные объекты, памятные места и социальные учреждения Тюменской и Курганской областей.

Торжественный старт был дан на нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) «Тюмень». Участников приветствовали лидер мотосообщества генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов, глава Тюмени Максим Афанасьев и начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. По сложившейся традиции руководители оставили памятную запись в книге «Летопись магистралей», которая хранит историю корпоративного мотосообщества.

«В этом году наше мероприятие приурочено к Году народного единства России и 440-летию города Тюмени. Символично, что старт мотопробега начинается с этой площадки. В 1965 году здесь впервые была принята нефть по магистральному нефтепроводу Шаим – Тюмень, именно со строительства этого трубопровода началось развитие не только нефтетранспортной системы региона, но и наступил новый этап в экономическом развитии города», — отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.

Перед стартом все участники прошли обязательный инструктаж и на протяжении всего пути строго соблюдали правила дорожного движения.

Маршрут первого дня прошел по историческим местам Тюмени. Участники возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» и памятнику «Участникам и волонтёрам СВО» в парке Пограничников. Здесь же волонтёры корпоративного мотоклуба передали гуманитарный груз для участников специальной военной операции.

Во второй день колонна направилась в Курганскую область, где к ним присоединились коллеги из АО «Транснефть – Урал» и АО «Транснефть – Север». Мотоциклисты возложили цветы к вечному огню мемориала славы, посетили Введенский филиал Центра помощи детям № 1, где пообщались с воспитанниками и в рамках волонтерской акции передали учреждению подарки и необходимую бытовую технику. Также для ребят представитель Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа провёл профориентационную лекцию.

Завершился мотопробег посещением Успенского Далматовского мужского монастыря – одного из старейших православных храмов Зауралья, основанного старцем Невьянского Богоявленского монастыря иноком Далматом в 1644 году на берегу р. Исети. Для мотоциклистов провели экскурсию по монастырю, познакомили с его историей и традициями.

Корпоративный мотопробег АО «Транснефть – Сибирь» традиционно объединяет работников предприятий системы «Транснефть» из разных регионов страны. Проект способствует укреплению корпоративного единства, развитию добровольческих инициатив, сохранению исторической памяти и патриотических традиций, а также популяризации активного образа жизни.