Разбираемся, что изменится для российских учителей после нового указа Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус профессии и предусматривает новые гарантии для педагогов. Разбираемся, что именно изменится.

Особый статус профессии

В первую очередь в указе подчеркивается особый статус учителя, в том числе и общественная значимость его труда.

«…признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения и развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества в интересах нынешних и будущих поколений», − говорится в документе.

Поддержка начинающих учителей

Для педагогов, которые только начинают работать, введут наставничество. Оно должно длиться не менее одного года с момента начала профессиональной деятельности.

Кстати, в этом году в Сургуте впервые отметили День наставника. Основной поддержки начинающих педагогов стал муниципальный проект «Школа наставников», который объединяет педагогов разных поколений, общественные организации, а также учреждения высшего и среднего профессионального образования. По информации городской администрации, более 20 сургутских педагогов уже подтвердили категорию «педагог-наставник».

Профессиональное развитие

Учителям гарантируют возможность повышать квалификацию в течение всей карьеры. Речь идет о дополнительном профессиональном образовании и постоянном методическом сопровождении.

Бесплатный доступ к образовательным ресурсам

Педагоги смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами, учебно-методическими материалами и цифровыми библиотеками, созданными за счет бюджетных средств.

Звание «Ветеран труда»

Учителям смогут присваивать звание «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет общего педагогического стажа.

Бесплатное посещение музеев

Документ предусматривает право учителей бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц.

Юридическая помощь и защита

Педагогам гарантируют бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с работой, трудовыми правами, социальными гарантиями и получением мер поддержки.

Также в указе отдельно говорится о защите учителей от угроз жизни и здоровью, связанных с профессиональной деятельностью.

Что поручено правительству

В течение шести месяцев правительство должно:

утвердить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя в РФ;

определить порядок его выдачи;

усовершенствовать требования к рабочему времени педагогов;

пересмотреть подходы к объему учебной нагрузки;

подготовить необходимые изменения в законодательство.

Что могут сделать регионы

Губернаторам рекомендовали информировать учителей о положенных мерах поддержки и способах их получения.

«…обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки <…> и реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности», − подчеркивают в указе.

Кроме того, регионам предложено предусмотреть первоочередное зачисление детей педагогов в детские сады и при необходимости вводить дополнительные меры поддержки.

Существующие льготы сохранят

Новые меры не должны привести к сокращению уже действующих выплат, льгот и других форм поддержки учителей.

Указ вступил в силу со дня подписания.