Самолет Москва – Якутск экстренно сел в Сургуте из-за дебошира

Самолет, летевший из Москвы в Якутск, пришлось экстренно посадить в Сургуте из-за пьяного пассажира. По предварительной информации, во время полета житель Липецкой области встал со своего места, начал ругаться и обливать водой других пассажиров. На замечания он не реагировал. Затем дебошир ворвался в бизнес-класс, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Его остановили бортпроводники и другие пассажиры. Командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Сургута. Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт, где задержали нарушителя и опросили представителей авиакомпании. Было установлено, что он находился в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

В этом году мужчину уже привлекали к ответственности за похожее нарушение.

На пассажира составили несколько административных протоколов, после чего отправили его в сургутский вытрезвитель.

Через час самолет снова вылетел в Якутск.