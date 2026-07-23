Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

25 июля

Мастер-класс «Северный лоскутный сувенир»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

Детей и их родителей приглашают на творческий мастер-класс по созданию уникального сувенира. Поделка будет выполнена из ткани, бусин и бисера.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Творческий семейный фестиваль «Рыбное место»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный 37а. Время: 15:00.

В городском парке пройдет традиционный фестиваль, наполненный искусством, музыкой и интересной программой. Для посетителей подготовили музыкальные выступления и арт-площадки, пленэр местных художников, выставки, развлекательную программу для детей и взрослых, а также ярмарку мастеров и мастер-классы.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

Открытый микрофон

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Гостей мероприятия ждут выступления четырех ярких групп: TALANT BAND, ЭСКАРИОТ, JUN6 и DUMB FACES. Также в этот вечер на сцене появятся некоторые сольные исполнители.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

26 июля

Выставка «Портрет ушедшей эпохи»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

Жители и гости Сургута могут познакомиться с выставкой, в которой представлены фотографии Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Валентина Гафта, Георгия Данелия, Александра Ширвиндта и других известных и всеми любимых актеров, музыкантов, а также режиссеров и писателей.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Выставка «Ироническая скульптура»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 17:20.

На выставке посетители увидят произведения Минсалима Тимергазеева, Сергея Лугинина, Дамира Муратова, Ивана Акифьева и Владимира Романова. Авторов объединяет способность иронически смотреть на окружающий мир и явления в нем, метко замечать слабости человеческого характера, и отображать их в своих произведениях мелкой пластики.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 0+