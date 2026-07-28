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​Торговых объектов в Сургуте почти на 20% больше норматива

В Сургуте насчитали на 19% больше торговых объектов, чем положено по нормативу

​Торговых объектов в Сургуте почти на 20% больше норматива
Фото: архив СИА-ПРЕСС

Количество стационарных торговых объектов в Сургуте на 19% превышает установленный норматив. На 1 июля 2026 года в городе насчитывалось 1377 таких объектов при нормативе 1136, сообщила в ответе на запрос СИА-ПРЕСС заместитель главы Сургута Ирина Пустовая.

Кроме того, в городе работают 82 торговых и торгово-развлекательных центра общей площадью более 412 тысяч квадратных метров.

При этом развитие торговой инфраструктуры продолжается. Для строительства новых торговых центров уже предоставлены пять земельных участков. Еще на один объект на улице Щепеткина действует разрешение на строительство до ноября 2026 года. Свободные коммерческие площади есть и в недавно построенных жилых комплексах, в том числе в ЖК «Столица».

Напомним, ранее власти Сургута подтвердили, что посещаемость торговых центров в городе снижается. В мэрии связывают это с ростом онлайн-торговли, изменением покупательских привычек и сезонностью.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 364, комментариев: 0
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