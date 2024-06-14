Проезд Мунарева в Сургуте начинают ремонтировать

В Сургуте начался долгожданный ремонт, который требовался на проезде Мунарева за ТЦ «Росич». Глубокие ямы и множество выбоин затрудняли проезд транспорта, а отсутствие тротуаров — проход для горожан. Ждать обновленного проезда осталось недолго, сообщает «OMEDIA!».

«Данный объект находится под постоянным контролем бывшего главы Андрея Сергеевича Филатова. Благодаря чему мы сейчас, собственно, находимся здесь. Приступили к выполнению работ. Соответственно, в следующем году ждет завершение этого объекта, мы получим готовый объект. В текущем году мы планируем выполнить работы по устройству инженерных сетей, подготовке основания для дорожного покрытия, устройства «пирога» на дороге. В следующем году закончим этот объект с благоустройством», — сообщил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Ремонтные работы проезда Мунарева стартовали на этой неделе. В настоящее время подрядчик занимается подготовкой к размещению инженерных сетей. После начнется частичное перекрытие самой дороги. Первым делом планируется ремонт участка от Комсомольского проспекта до торгового центра «Росич».

Ранее мы писали, что в 2025 году в Сургуте появится полноценная благоустроенная улица длиной 550 метров с двумя полосами движения и парковочными местами.