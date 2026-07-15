Мусор и разбитые бутылки у дома на Ивана Захарова уберут до 20 июля

В Сургуте возле дома на улице Ивана Захарова, 19, несколько дней лежит мусор и разбитые бутылки. На ситуацию пожаловалась горожанка Анастасия К.

«Ивана Захарова, 19, где снесли недавно корт и горку. Неубранный мусор и разбитые бутылки, а ведь здесь гуляют дети», – написала она в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова.

В администрации города ответили, что территория переходит на постоянное содержание в МКУ «Лесопарковое хозяйство».

Мусор будет убран до 20 июля, сообщили представители мэрии со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства.