В Сургуте полиция проверила более 180 иностранцев и выдворит троих из России

В Сургуте полицейские доставили в отдел по вопросам миграции более 180 иностранных граждан во время рейдов по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщает РИЦ «Югра». Участникам проверки установили личности, проверили документы на право пребывания в России, а также провели фотографирование и дактилоскопирование.

В рейдах участвовали сотрудники городского УМВД, окружной полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины «Русские в Сибири». Правоохранители проверяли законность пребывания иностранцев и их трудовой деятельности в городе.

По итогам мероприятий в отношении трех мигрантов приняли решения о принудительном выдворении из России. Полицейские напомнили иностранным гражданам о необходимости соблюдать правила въезда, проживания и работы в стране.

Правоохранители обратились к жителям: «Если вам стали известны факты нарушений миграционного законодательства, просим сообщить в полицию по телефонам 02 (с мобильного — 102) или 112».