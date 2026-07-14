В Сургуте выясняют обстоятельства гибели мужчины на протоке Кривуля

В Сургуте на протоке Кривуля утонул мужчина. Сообщение поступило от ЕДДС города сегодня в 13:20, сообщили в МЧС России по Югре.

По данным ведомства, тело нашли в месте, не предназначенном для купания.

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МЧС напоминают: купаться можно только на официально оборудованных пляжах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко от берега и игнорировать запрещающие знаки. Детей у воды нельзя оставлять без присмотра даже на минуту.

При экстренной ситуации нужно сразу звонить по номеру 112.