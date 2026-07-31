Музей Нижневартовска получил грант на проект, где история оживет через театр и нейросети

Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева вошёл в число победителей II конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России». Организация получит грант на проект «Максим Дмитриев. Хроникер».

В его основе — работы и небольшая коллекция личных вещей фотографа конца XIX — начала XX века. История мастера, героев его снимков и страны представлена в формате постановки, которая соединяет музей с реальными экспонатами и современные театральные решения. Гранты до 1 млн рублей от фонда «ВТБ-Страна» также получат ещё 66 музеев в 54 регионах страны.

«Поддержка краеведческих музеев — это вклад в сохранение живой истории страны и формирование культурной среды в регионах. Проект Нижневартовского музея особенно интересен тем, что он выходит за привычные рамки экспозиции: через синтез театра, подлинных артефактов и современных технологий история становится по-настоящему близкой и понятной зрителю. С помощью гранта эта идея сможет привлечь новую аудиторию не только в Югре», — отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.