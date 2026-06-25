Завирусившееся видео из Белого Яра объяснили в полиции

В Белом Яре сотрудники полиции прокомментировали инцидент, видео которого распространилось в социальных сетях. На кадрах полицейский пытается удержать молодую женщину рядом с детской коляской. В окружном управлении МВД пояснили, что конфликт произошел во время профилактического рейда у водоема. Об этом сообщает «Вестник».

По информации районного отдела полиции, в тот день сотрудники администрации и правоохранительных органов проводили рейд по предотвращению несчастных случаев на воде. Во время проверки они заметили женщину, которая купала маленького ребенка в водоеме. При этом официально оборудованных мест для купания в Белом Яре нет.

«Сотрудники администрации и полиции незамедлительно вмешались, чтобы предотвратить потенциально опасную ситуацию, и обратились к матери несовершеннолетнего с требованием пресечь купание и обеспечить безопасность своего ребенка», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

По информации полиции, женщина отказалась выполнять законные требования сотрудников, начала вести себя агрессивно и попыталась уйти. В результате в отношении нее составили административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В ведомстве также сообщили, что ранее женщина состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.