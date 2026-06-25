Суд Сургута заново начал рассматривать дело Андрея Филатова

В Сургутском суде заново начались слушания по делу бывшего главы города Андрея Филатова. Материалы начали рассматривать с нуля из-за перехода на общий порядок, сообщает sitv.ru.

Андрея Филатова обвиняют в 13 эпизодах коммерческого подкупа. В начале очередного заседания он озвучил свою позицию по делу.

«Я не согласен с квалификацией моих действий и считаю, что они были квалифицированы следствием неверно. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло, я совершил ошибку. В своих допросах на стадии предварительного расследования я указывал, что право окончательной квалификации моих действий прошу оставить за судом. Я не расторгал досудебное соглашение о сотрудничестве и не расторгаю его. Обязательства, взятые на себя в его рамках, я выполнил и уклоняться от них не буду», — прокомментировал Андрей Филатов.

После выступления подсудимого заседание закрыли от прессы и посторонних лиц на время изучения доказательств. Все дальнейшие слушания по делу бывшего главы Сургута теперь будут проходить в закрытом режиме.