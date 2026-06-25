В Сургуте женщину арестовали на 10 суток после инцидента в аэропорту

В Сургуте суд арестовал на 10 суток 45-летнюю женщину, которая отказалась выполнять законные требования сотрудников транспортной полиции в аэропорту. Также ей назначили штраф 600 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

О поведении женщины на привокзальной площади в линейное отделение полиции аэропорта сообщили очевидцы. Когда наряд прибыл на место, горожанка спала на земле. Транспортные полицейские вызвали врачей. Медики установили, что женщина не нуждается в помощи, а сама она отказалась от госпитализации. После этого сотрудники полиции решили доставить ее в служебное помещение для оформления административных материалов. Женщина отказалась идти добровольно и выругалась в адрес одного из полицейских. На нее надели наручники.

Выяснилось, что сургутянка регулярно приезжает в аэропорт, но услугами авиаперевозчиков не пользуется. Объяснить цель таких визитов она не смогла. При этом, по данным полиции, каждый раз она появляется там нетрезвой и уже неоднократно привлекалась к ответственности.

После вытрезвления женщину доставили в городской суд. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ее арестовали на 10 суток, а за появление в аэропорту в нетрезвом виде оштрафовали.

За последние пять лет на женщину 50 раз составляли административные протоколы. Чаще всего — за мелкое хулиганство, появление в общественном месте под воздействием алкоголя и неуплату штрафов. В спецприемнике она провела в общей сложности 145 дней, также ей назначали более 10 тысяч рублей штрафов и 150 часов обязательных работ.

Материалы по факту оскорбления представителя власти направили в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Там решат вопрос о возбуждении уголовного дела.