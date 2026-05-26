В Думе Сургута предложили ввести особый режим для парковок у больниц

В Сургуте предложили ограничить въезд на парковки возле медицинских учреждений, чтобы ими пользовались в первую очередь пациенты и сотрудники. Эта идея прозвучала на заседании комитета по социальной политике городской Думы во время обсуждения многолетней проблемы с нехваткой мест у больниц.

«Мне нравится идея и мысль об установлении на парковках медучреждений некого режима посещения. Возможно, у кардиоцентра это можно будет сделать. В принципе, и на действующей парковке у СОКБ можно было бы рассмотреть такой вариант. Можно попробовать, посчитать, изучить опыт других городов», − заявила депутат Дина Биглова-Фатова.

Идею поддержали и другие участники комитета. В администрации сообщили, что готовы проработать предложение.

Поводом для обсуждения стала тяжелая ситуация с парковками возле нескольких медучреждений города. Самой проблемной народные избранники назвали территорию у окружного кардиодиспансера.

«Там невозможно подъехать, а зимой некуда машину поставить. Что с одной стороны, что с другой. У кардиодиспансера − это просто катастрофа», – отметил депутат Евгений Барсов.

Ранее власти планировали построить возле кардиоцентра многоуровневую парковку. Для этого администрация предлагала обратиться к окружным властям и передать часть территории микрорайона 5А в собственность региона, чтобы тот, как владелец расположенных здесь клиник, комплексно занялся устройством парковок.

Тогда в мэрии отмечали, что свободных участков под новые парковки рядом с больницами практически не осталось. При этом анализ документации показал, что при строительстве второго корпуса кардиоцентра когда-то планировали подземный паркинг, однако проект так и не реализовали.

Предполагалось, что многоуровневая стоянка сможет дать около 100 дополнительных машиномест. Однако, как пояснила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Эльвира Рахматуллина, реализовать проект не позволяют инженерные сети и плотная застройка микрорайона.

«На этот земельный участок накладывается проезд к школе в микрорайоне 5А. Также мы получили ответы от ресурсоснабжающих организаций о наличии сетей, которые необходимо будет переустраивать. Но коридоров для переукладки этих сетей не существует на сегодняшний день из-за очень плотной застройки», − пояснила она.

Сейчас власти Сургута продолжают искать варианты организации парковки возле кардиодиспансера. Администрация уже получила согласование от окружных властей на использование части земельного участка со стороны улицы Губкина. Параллельно вносятся изменения в проект межевания 5А микрорайона. После завершения этих процедур на территории планируют обустроить еще около 25-30 парковочных мест.