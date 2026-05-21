В Думе Сургута рассмотрели конфликт Барсова с компанией «ЮВиС»

Дума Сургута скорее всего ограничится самой мягкой мерой воздействия в отношении депутата Евгения Барсова после его конфликта с дорожной компанией «ЮВиС». Комиссия по этике признала, что парламентарий нарушил нормы депутатского поведения, однако предложила лишь указать ему на недопустимость подобных действий.

Вопрос обсудили на депутатских слушаниях. Поводом стали резкие высказывания Барсова в соцсетях в адрес руководства компании «ЮВиС». Ранее народный избранник опубликовал эмоциональное видеообращение по поводу намыва песка рядом с аэродромом Боровая.

Председатель думы Сургута Александр Олейников сообщил, что комиссия установила факт нарушения положения об этике депутата.

«Предлагаю применить меру воздействия в виде указания депутату на недопустимость нарушения положения об этике депутата Думы города Сургута», − заявил Олейников.

Он напомнил, что регламент предусматривает несколько вариантов наказания − от замечания и публичных извинений до публичного порицания и передачи информации в СМИ.

Сам Евгений Барсов с таким форматом рассмотрения вопроса не согласился и предложил вынести его на заседание всей Думы.

«Сейчас нас пять человек, а в Думе 25 депутатов. Я считаю, что этот вопрос нужно вынести на заседание Думы, где будет больше депутатов, чтобы они проголосовали и приняли решение. Там же я смогу высказать свою позицию», − заявил депутат.

Окончательное решение депутаты должны принять сегодня, 21 мая, на внеочередном заседании Думы Сургута.

Напомним, ранее Евгений Барсов выступил с публичной критикой работ по складированию песка возле аэродрома Боровая. По его словам, участок площадью около 232 тысяч квадратных метров передали под размещение песчаного карьера, что может нанести ущерб экологии и рекреационной зоне.

Позже природоохранная прокуратура Югры сообщила, что в ходе проверки действительно были выявлены нарушения при проведении работ рядом с аэродромом. Проверку организовали после обращения самого парламентария.