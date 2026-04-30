Сургутяне пожаловались на беспорядок с электросамокатами в начале сезона

Сургутяне вновь пожаловались на хаотичную парковку электросамокатов. Сезон только начался, а нарушения уже фиксируют в городе. Обращение появилось под постом администрации Сургута.

Жительница города рассказала, что 28 апреля на улице Чехова, возле ТЦ «Премьер» и «Чеховский», самокаты снова оставили без разметки и с нарушением правил.

«Открыт сезон электросамокатов. Недавно я читала, что для прокатных самокатов ужесточаются требования в нашем городе, т.к. администрация разработала новые правила. Одно из требований − оставлять СИМ на обозначенной знаками парковке. Как я поняла, на асфальте должна быть разметка. Прилагаю фото, которое я сделала сейчас, 28.04.2026, на ул. Чехова возле ТЦ «Премьер» и «Чеховский». Я вижу, что разметки нет, самокаты опять припаркованы как попало, мешают пешеходам», − написала пользователь с ником Sometimes Online.

Горожанка также поставила под сомнение эффективность контроля за соблюдением новых правил:

«Сезон 2026 начался один день назад и уже нарушения. Вопрос: кто будет заставлять кикшеринговую компанию нанести разметки? Кто будет следить за парковкой СИМ? Если ответ «следить будет оператор», тогда в нашем городе ничего не изменится. Как был бардак в этой сфере, так он и останется, и опять пешеходы будут страдать».

В администрации Сургута пояснили, что в городе предусмотрены как физические парковки с разметкой, так и виртуальные − они отображаются только в приложении. При этом оба варианта считаются допустимыми.

«В городе есть как отрисованные парковки, так и парковки, которые отображаются только на карте. Отрисовываются по практике наиболее популярные парковки. И на тех, и на других возможность завершения сессии допускается», − сообщили в мэрии.

Также в администрации подчеркнули, что ответственность за порядок лежит на кикшеринговых компаниях:

«Кикшеринговая фирма наносит разметку, содержит стоянки и самостоятельно контролирует время, в течение которого самокаты должны быть убраны на парковочные места».

О нарушениях власти рекомендуют сообщать напрямую оператору проката, а также в дежурную часть по телефонам 76-10-01 или 76-10-02. Кроме того, обращения принимаются через сайт Госавтоинспекции.

Напоминаем, что в 2026 году в Сургуте ужесточили правила использования электросамокатов. В частности, вводятся следующие запреты:

нельзя ездить по площадям, бульварам и набережным;

запрещено движение на территориях школ и детских садов;

нельзя передвигаться по тротуарам шириной менее 1,5 метра, если рядом нет велодорожки;

полностью запрещено движение СИМ в парках и скверах, где установлен знак;

на участке улицы Университетской рядом с парком «За Саймой» вводится полный запрет движения.

Также установили скоростные ограничения. В жилых зонах и дворах – не более 10 км/ч, на ряде центральных улиц, включая Ленина, Комсомольский проспект и Университетскую, – до 15 км/ч.

Отдельно регламентируют парковку:

оставлять самокаты можно только в обозначенных местах с разметкой;

запрещено размещение возле школ и детских садов;

нельзя ставить на обочинах, мостах, путепроводах и в местах с плохой видимостью.

Контролировать соблюдение правил будут сами операторы проката. При нарушениях самокаты должны убирать в течение двух часов.

Между тем, недавно в Сургуте 16-летний подросток на электросамокате наехал на десятилетнего мальчика.