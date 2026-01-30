16+
​Из тысячи домов − 36 с извещателями: в Сургуте подвели итоги рейдов по пожарной безопасности

В жилом секторе Сургута с начала года уже зарегистрировали 27 пожаров

​Из тысячи домов − 36 с извещателями: в Сургуте подвели итоги рейдов по пожарной безопасности
Фото: администрация Сургута

В конце 2025 года в Сургуте усилили профилактическую работу по пожарной безопасности в частном секторе. В городе начали дополнительные рейды по жилым домам и садовым товариществам, где живут многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поводом для усиления мер, в том числе, стал пожар в СНТ «Прибрежный-1», в котором погибли восемь человек, включая детей.

Об итогах рейдов рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Андрей Рачёв. По его словам, за 2025 год в городе произошло 414 пожаров. Погибли 14 человек, из них семь − дети. Травмы получили 11 человек, в том числе один ребенок.

«В целях обеспечения пожарной безопасности, в первую очередь сохранения жизни и здоровья людей, с ноября 2025 года организовано проведение дополнительных профилактических рейдов по местам проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проживающих в дачных кооперативах», − рассказал Рачёв.

В рейдах участвовали сотрудники управления ГО и ЧС, управления социальной защиты, опеки и попечительства, а также представители Госпожнадзора и первого пожарно-спасательного отряда. Специалисты разъясняли жителям основные правила пожарной безопасности и информировали об обязательной установке автономных дымовых пожарных извещателей, а также о возможности компенсации затрат на их установку в размере двух тысяч рублей.

Всего в ходе рейдов объездили порядка тысячи мест проживания. Дома удалось застать 248 семей. При этом автономные пожарные извещатели на момент проверки были установлены только у 36 семей.

Низкий уровень оснащенности извещателями, по словам Рачёва, объясняется разными причинами. «Кто-то говорит о том, что маловероятно, что пожар произойдет. Кто-то не знает об обязательном требовании установки этих извещателей в жилых строениях, где проживают многодетные семьи. Когда мы доводим эту информацию, приводим статистику по погибшим и пострадавшим, люди относятся достаточно с пониманием», − пояснил он.

При этом, как отметил руководитель управления, работа велась точечно − по адресам проживания конкретных семей в каждом садовом товариществе.

«Профилактическая работа в области пожарной безопасности в дачных кооперативах была в приоритетном порядке именно потому, что большее количество пожаров происходит именно в садово-огороднических товариществах. И самое печальное − наибольшее количество погибших и пострадавших зафиксировано именно там», − подчеркнул Рачёв.

На этом рейды не закончатся: власти приняли решение о повторном объезде мест проживания многодетных семей. Планируется, что до конца февраля специалисты завершат повторные рейды по адресам, где ранее не удалось застать жильцов.

Вместе с тем, с начала 2026 года в городе уже зарегистрировано 48 пожаров, из них 27 − в жилом секторе, а в десяти случаях горел транспорт. На это обратил внимание начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту подполковник внутренней службы Рустам Файзулин.

«Основные причины пожаров в индивидуальных жилых строениях, дачах и банях связаны с электроэнергией: это перегрузка электросетей, эксплуатация неисправных электроприборов, оставление электронагревательных приборов без присмотра», − отметил Файзулин.

Он также обратил внимание на опасность зарядки телефонов неоригинальными устройствами, курения на балконах, неправильной установки автосигнализаций с автозапуском и нарушений при эксплуатации печного оборудования.

По его словам, особый противопожарный режим, введенный на период новогодних праздников, в настоящее время снят. Однако ответственность за нарушение требований пожарной безопасности сохраняется: штрафы для граждан составляют от 5 до 15 тысяч рублей (если выявлено в рамках особого противопожарного режима, то наказание увеличивается до 40 тысяч рублей), а при возникновении пожара − до 50 тысяч рублей.

Профилактические рейды проходят не только в садовых товариществах. Проверки также ведутся в индивидуальных жилых домах, расположенных в черте города: в районах парка «Сайма», проспекта Ленина, Черного Мыса и других территориях, где сохраняется частная застройка. Специалисты обходят дома, раздают памятки и продолжают рекомендовать установку автономных дымовых пожарных извещателей.


Сегодня в 16:45
