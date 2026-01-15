Власти Сургута объяснили, почему набережная у НТЦ стала дороже почти на четверть миллиарда

Стоимость строительства набережной у будущего Научно-технологического центра в Сургуте выросла почти на 250 миллионов рублей. Объект стал самым дорогим бульваром в регионе среди других таких проектов, сообщает ОТРК «Югра».

На сегодняшний день готовность набережной оценивается в 85%. Выполнены берегоукрепительные работы, уложены плиты, смонтированы освещение и ливневая канализация. Однако завершение строительства сдвинулось из-за необходимости дополнительной облицовки амфитеатра и спусков к воде.

Как пояснил директор управления капитального строительства Сургута Андрей Арменчу, изменения связаны с требованиями безопасности.

«Были выполнены некие усиления участкам амфитеатра и спускам к воде, так как это массивные бетонные конструкции, а обеспечить безопасность этих объектов − это прямая обязанность, то есть были внесены изменения в проектную документацию, и соответственно, при строительстве также они применены», − отметил он.

Завершить строительство набережной подрядчик планирует в текущем году.

Ранее, в апреле 2025 года, Арменчу рассказал, что стоимость проекта составляет 3,7 млрд рублей и не менялась с момента заключения контракта. Тогда же стало известно, что для минимизации рисков подрядчику выдали аванс, на который заранее закупили основные материалы, в том числе гранитную плиту.

«Объект заключен в контракт еще в 2022 году, стройка началась в 2023-м. Сегодня мы уже видим очертания будущей набережной. Все берегоукрепительные работы выполнены на 100%, большая часть бетонных работ − тоже. Сейчас укладываются плиты, облицовывается гранит со стороны воды. Территория обширная − протяженность 1,5 километра, площадь около шести гектаров, из них полтора − озеленение. Все идет по графику, без отставаний и рисков», − заявлял чиновник.

Кстати, в 2024 году часть бетонных работ на набережной пришлось приостановить из-за высокого уровня воды.

Напоминаем, что в Сургуте на территории будущего НТЦ завершили строительство первой газовой котельной. Котельная мощностью 34 МВт находится в полной готовности к пусконаладочным работам и дальнейшей эксплуатации. Летом планируется благоустроить прилегающую территорию. Вторая котельная готова примерно на 70%.