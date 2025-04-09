Партийный десант проверил ход строительства набережной возле НТЦ в Сургуте

В Сургуте кипит работа над одним из значимых объектов НТЦ − набережной протоки Кривуля. Горожане смогут прогуляться по новому общественному пространству уже следующим летом. Готовность объекта − 80%, его сдача запланирована на 30 октября 2025 года. Ход реализации проекта оценили участники партийного десанта, в том числе депутат городской думы Сургута Дмитрий Нечепуренко.

«Сургут уже давно достоин такого вот какого-то знакового объекта. Нам нравится гулять в городе Тюмени, где шикарная набережная, в других городах. Но Сургут — это нефтяная столица, здесь очень много молодежи, людей, которые поднимали север. И такие локации, как набережная, где можно отдохнуть, просто посидеть с детьми, они необходимы. Меня радует темп строительства этой набережной. Мы уже не первый раз выезжаем сюда в рамках партийного контроля, и каждый раз видим, что дело движется. Особенно радует, что смета осталась прежней. Это значит, что сэкономленные деньги можно направить на другие важные проекты − дороги, дворы, инфраструктуру», − отметил народный избранник.

Заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу указал, что стоимость проекта составляет 3,7 млрд рублей. Эта сумма осталась неизменной с момента заключения контракта. Для минимизации рисков подрядчику выдали аванс, на который заранее закупили необходимые строительные материалы, в первую очередь − гранитную плиту.

«Объект заключен в контракт еще в 2022 году, стройка началась в 2023-м. Сегодня мы уже видим очертания будущей набережной. Все берегоукрепительные работы выполнены на 100%, большая часть бетонных работ − тоже. Сейчас укладываются плиты, облицовывается гранит со стороны воды. Территория обширная − протяженность 1,5 километра, площадь около шести гектаров, из них полтора − озеленение. Все идет по графику, без отставаний и рисков», − обратил внимание Андрей Арменчу.

По словам подрядчика, на сегодняшний день уложено около 500 из 1 100 гранитных плит. Параллельно ведется устройство лестничных сходов, технологического съезда для транспорта, слипа для спуска маломерных судов. Подготовительные работы завершены полностью.

«Сегодня на объекте работают 50 человек, скоро будет 80. Работаем без выходных. Плита приходит ежедневно, поставки идут стабильно. Задача − дойти облицовкой выше уровня возможного подтопления, а затем продолжить работы уже по верхней части с использованием люлек и подвесных платформ», − рассказал главный инженер строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Напоминаем, что в прошлом году из-за высокого уровня воды часть бетонных работ пришлось приостановить. Сейчас этот опыт учли, отметил Арменчу.

«Прогнозы по паводку разные, но мы готовимся. Есть план на случай высокого уровня воды, в том числе монтаж с использованием подвесных платформ, люлек. Нижнюю часть облицовки стараемся закрыть до пика подъема, чтобы не останавливать работы. Риски стараемся минимизировать заранее», − добавил замдиректора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства».

В ближайшее время, с приходом теплой погоды, начнется активная фаза благоустройства территории − укладка плит на проездах, парапетах, лестницах, обустройство амфитеатров, зон отдыха и маршрутов для прогулок.

Исполнительный секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Алёна Соловьёва напомнила, что инициатива строительства набережной исходила от самих сургутян.

«Этот объект входит в народную программу «Карта развития Югры», инициированную жителями округа. Мы с самого начала следим за ходом работ вместе с депутатами и общественностью. Приезжаем регулярно, разговариваем с подрядчиком, представителями администрации. Особых замечаний нет, все работы идут по плану», − поделилась она.

Еще в марте этого года набережная была готова на 69%.