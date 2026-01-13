16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7913   EUR  91,9668  

Новости

Больше новостей
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​Муниципальные катки в Сургуте посетили более 5 тысяч человек

Власти Сургута опровергли, что муниципальные катки стали заменой «Югра парку»

​Муниципальные катки в Сургуте посетили более 5 тысяч человек
Фото: tele-plus

В Сургуте открылись два бесплатных муниципальных катка − на Центральной площади и на проспекте Мира, рядом со Свято-Троицким кафедральным за собором. Они начали работать с начала года. За это время их уже посетили более пяти тысяч человек, поделился директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.

«Задержались из-за коротких сроков и технических причин. Уже в первых числах у нас катки работают. Они бесплатные абсолютно. Можно с инвентарем прийти покататься. Работают они с 9:00 до 22:00», − добавил он.

Каток на проспекте Мира расположен в районе парковой зоны и занимает площадь более одной тысячи квадратных метров. Площадь второго, на Центральной площади, превышает три тысячи квадратных метров.

Как подчеркнул Иван Сорич, появление катков не связано с закрытием «Югра парка». Проект реализован в рамках отдельного муниципального контракта − подрядчик был выбран по итогам аукциона. Решение об установке катков принималось заранее, в том числе по обращениям жителей, которые просили создать в городе бесплатные площадки для массового катания.

Кстати: оба катка объединили в один контракт. Его стоимость составляет около 10 миллионов рублей.

Обе площадки оборудованы пунктами обогрева. Там можно переобуться, переодеться, согреться после катания и затем вернуться на лед. За состояние льда, освещение и звуковое сопровождение отвечает подрядная организация под контролем администрации города.

Между тем власти Сургута рассматривают возможность дальнейшего развития этих площадок. В частности, прорабатывается вопрос организации проката коньков, появления точек общественного питания, фотозон и дополнительных теплых павильонов. Также планируется проведение мастер-классов и культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием хоккеистов города.

«Прорабатывается вопрос, чтобы, когда погодные условия позволят, мы провели ряд мероприятий совместно с хоккеистами города Сургута и с теми, кто занимается у нас катанием на коньках», − обратил внимание чиновник.

Иван Сорич отметил, открытые катки стали пилотным проектом. В дальнейшем городские власти рассчитывают сделать такую практику ежегодной. Уже в следующем сезоне планируется более масштабное официальное открытие с праздничной программой и ярмарками с участием местных предпринимателей.

При этом, решение о возможном открытии дополнительных больших катков будет приниматься по итогам текущего сезона − после оценки посещаемости и востребованности площадок у жителей.

Напоминаем, что ранее самый большой открытый каток Сургута, расположенный на Центральной площади, демонтировали. Такое решение приняли по итогам прокурорской проверки. Сообщалось, что на территории парка оказывались услуги общественного питания без разрешения администрации.

Предприниматель Гагик Безоян, вложивший собственные средства в строительство катка, в комментарии siapress.ru заявлял, что нарушения, связанные с общепитом, были устранены еще в первый год. Он также просил администрацию отработать хотя бы этот сезон, чтобы не оставлять жителей города без праздничной локации.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:01, просмотров: 241, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 929
  2. На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта 830
  3. МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления 647
  4. Актировка: 1-11 класс второй смены 287
  5. Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы 283
  6. ​Подрядчики Сургута получили 240 замечаний за плохую уборку улиц в новогодние праздники 273
  7. ​За праздники врачи Сургута выполнили четыре экстренные операции на открытом сердце 268
  8. ​Вандализм в праздники: жители Сургута разгромили около 15 общественных туалетов 253
  9. ​Муниципальные катки в Сургуте посетили более 5 тысяч человек 241
  10. Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин 217
  1. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3979
  2. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3275
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3042
  4. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2916
  5. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2717
  6. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 2486
  7. Итоги 2025. Потери года 2404
  8. СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер 2375
  9. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2329
  10. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 2322
  1. ​Без души, но в чартах 8780
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7745
  3. ​Заключение 6488
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 5889
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5613
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5011
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4892
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 4873
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4827
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4659

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика