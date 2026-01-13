Власти Сургута опровергли, что муниципальные катки стали заменой «Югра парку»

В Сургуте открылись два бесплатных муниципальных катка − на Центральной площади и на проспекте Мира, рядом со Свято-Троицким кафедральным за собором. Они начали работать с начала года. За это время их уже посетили более пяти тысяч человек, поделился директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Иван Сорич.

«Задержались из-за коротких сроков и технических причин. Уже в первых числах у нас катки работают. Они бесплатные абсолютно. Можно с инвентарем прийти покататься. Работают они с 9:00 до 22:00», − добавил он.

Каток на проспекте Мира расположен в районе парковой зоны и занимает площадь более одной тысячи квадратных метров. Площадь второго, на Центральной площади, превышает три тысячи квадратных метров.

Как подчеркнул Иван Сорич, появление катков не связано с закрытием «Югра парка». Проект реализован в рамках отдельного муниципального контракта − подрядчик был выбран по итогам аукциона. Решение об установке катков принималось заранее, в том числе по обращениям жителей, которые просили создать в городе бесплатные площадки для массового катания.

Кстати: оба катка объединили в один контракт. Его стоимость составляет около 10 миллионов рублей.

Обе площадки оборудованы пунктами обогрева. Там можно переобуться, переодеться, согреться после катания и затем вернуться на лед. За состояние льда, освещение и звуковое сопровождение отвечает подрядная организация под контролем администрации города.

Между тем власти Сургута рассматривают возможность дальнейшего развития этих площадок. В частности, прорабатывается вопрос организации проката коньков, появления точек общественного питания, фотозон и дополнительных теплых павильонов. Также планируется проведение мастер-классов и культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием хоккеистов города.

«Прорабатывается вопрос, чтобы, когда погодные условия позволят, мы провели ряд мероприятий совместно с хоккеистами города Сургута и с теми, кто занимается у нас катанием на коньках», − обратил внимание чиновник.

Иван Сорич отметил, открытые катки стали пилотным проектом. В дальнейшем городские власти рассчитывают сделать такую практику ежегодной. Уже в следующем сезоне планируется более масштабное официальное открытие с праздничной программой и ярмарками с участием местных предпринимателей.

При этом, решение о возможном открытии дополнительных больших катков будет приниматься по итогам текущего сезона − после оценки посещаемости и востребованности площадок у жителей.

Напоминаем, что ранее самый большой открытый каток Сургута, расположенный на Центральной площади, демонтировали. Такое решение приняли по итогам прокурорской проверки. Сообщалось, что на территории парка оказывались услуги общественного питания без разрешения администрации.

Предприниматель Гагик Безоян, вложивший собственные средства в строительство катка, в комментарии siapress.ru заявлял, что нарушения, связанные с общепитом, были устранены еще в первый год. Он также просил администрацию отработать хотя бы этот сезон, чтобы не оставлять жителей города без праздничной локации.