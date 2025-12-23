Власти Сургутского района готовят новый проект КРТ в Лянторе

В Лянторе планируют реализовать еще один проект комплексного развития территории. Об этом глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал во время итоговой пресс-конференции. Проект предполагает застройку третьего микрорайона города и строительство не менее 52,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе для переселения жителей из 12 аварийных домов. Власти рассчитывают, что инициативу рассмотрят на окружном градостроительном совете в ближайшее время.

«Важной темой разговора стал механизм КРТ — комплексного развития территории, который мы используем для преобразования поселений, возведения нового жилья и переселения людей из аварийного фонда – у нас в поселениях порядка 400 тысяч кв. м аварийного жилья. Решаем эту проблему, в том числе, с застройщиками в рамках КРТ. Механизм предполагает реновацию территорий, когда на месте аварийных домов строится новое жилье, создается инфраструктура», − пояснил глава района.

Он также напомнил, что проекты КРТ реализуются и в других поселениях. В сентябре власти было получено разрешения на строительство трех многоквартирных домов в Барсово общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров.

«Ранее советом под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука были одобрены наши заявки по проектам КРТ. Два из которых в Барсово и один в Солнечном с общим объемом жилищного строительства не менее 87 тысяч кв. м – в поселениях особенно стоит проблема аварийного жилья. Оператором комплексного развития указанных территорий определен Фонд «Инвестиционное агентство Сургутского района», − добавил Андрей Трубецкой.

Как отметил глава муниципалитета, для инвесторов проекты КРТ привлекательны тем, что проекты предлагаются уже подготовленными – с визуализацией, финансово-экономическим обоснованием и гарантированной прибылью, поскольку муниципалитет выкупает до 80% готового жилья и сопровождает проекты на всех этапах.

Напоминаем, что механизм КРТ Сургутского района был представлен на IX Общероссийском форуме стратегического развития «Города России-2025».

Жилье, дороги, соцобъекты и спорт: чем жил Сургутский район в 2025 году − читайте в нашем обзоре.