16+
​Сургутский театр открывает новогодний сезон премьерой «Маленькой портнихи»

На сцене Сургутского театра впервые покажут сказку Элинор Фарджон «Маленькая портниха»

​Сургутский театр открывает новогодний сезон премьерой «Маленькой портнихи»
Фото: Сургутский театр

Сургут станет первым городом России, где покажут сказку английской писательницы Элинор Фарджон «Маленькая портниха». Премьера спектакля откроет новогоднюю кампанию Сургутского театра и начнется с 25 декабря, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе театра.

Пьесу для постановки написали Ольга Варшавер и Татьяна Тульчинская. Режиссером и балетмейстером спектакля выступил заслуженный деятель искусств РФ Валерий Архипов.

«В первую очередь, сказка привлекла меня новизной. Захотелось отказаться от заезженного новогоднего репертуара! Получилась зрелищная музыкальная сказка для всей семьи. Ее герои учат упорству и искренности, показывают, что надо, не опуская руки, идти к мечте. И, конечно, добро должно победить зло», ‒ отметил Валерий Архипов.

В центре сюжета ‒ история маленькой портнихи Лотты, которая благодаря доброте и трудолюбию помогает королю Максимилиану спасти государство от колдуна Карачуна. Приключения завершаются счастливым финалом, не обходится без английского юмора, мягкого назидания и акцента на семейные ценности.

В театре отмечают, что новогодняя премьера традиционно будет масштабной: зрителей ждут оригинальная музыка, большое количество танцевальных номеров, костюмы, декорации и видеоконтент. Музыку для спектакля написал заслуженный артист РФ Андрей Семенов, запись велась при участии Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.

В постановке задействована почти вся труппа Сургутского театра. Роль Лотты исполняет Елизавета Слепцова, известная по спектаклям «Онегин», «Сахарный ребенок» и «Пиноккио».

Премьерный показ уже прошел на большой сцене филиала Малого театра в Когалыме. На него приезжала Ольга Варшавер, которая высоко оценила работу театра: «У нас получился грандиозный спектакль! Спасибо актерам и всем создателям спектакля!».

В декабре «Маленькую портниху» показывают на сцене Театра СурГУ, в январе спектакль пройдет в филармонии. На январские показы действует «Пушкинская карта». Перед спектаклем зрителей ждет интерактивная развлекательная программа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:46, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

