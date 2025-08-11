Популярная актриса Сургутского театра ‒ о пути в искусство, претензиях к режиссерам и мудрости театральных персонажей

Спектакли, где в главных ролях занята актриса Елизавета Слепцова, в Югре на слуху. «Онегиным» Сургутский театр снова открывает сезон. «Пиноккио» получил статус соискателя премии «Золотая маска». «Сахарный ребенок» победил на Большом Детском фестивале, в сентябре его снова представят в Москве. В этом году Елизавета оказалась в числе трех сургутян, отмеченных премией Губернатора молодым деятелям культуры. Как юной актрисе удалось влиться в труппу СМДТ и ярко заявить о себе – в интервью siapress.ru.

Киллер на приеме у Деда Мороза

В СМДТ Елизавета начинала с маленькой роли Пажа в сказке о Золушке и роли Мажорки в экскурсии «Кто живет в оркестровой яме» (не сразу сообразив, что речь не о жене мажора, а о девочке-оптимистке). Через сезон-другой актрисе стали давать главные роли.

Джейн из «Острова сокровищ», Эля из «Сахарного ребенка», Пиноккио ‒ казалось бы, именно возраст Елизаветы позволяет ей вживаться в эти роли органичнее других. Открытая улыбка, лучистый взгляд и эмоциональность располагают, чтобы окружающие характеризовали Лизу ‒ «зажигалочка», «солнышко». Но стоит познакомиться с Елизаветой лучше, чтобы убедиться: интонации не всегда смешливые и задиристые, но и строгие, жестковатые. А ее персонажи, эти дети-герои всегда оказываются в ситуациях, которые не преодолеть на одном обаянии детства, без глубины мысли и внутреннего стержня.

‒ Елизавета, вы из театральной семьи. Был ли вариант связать жизнь не с театром?

‒ Мама выросла в деревне, но с детства горела стать актрисой и стремилась к своей цели. Она никогда не настаивала, чтобы мы пошли по ее стопам. Возможно, мы с Таей (Таисия Слепцова, старшая сестра. ‒ Прим. ред.) решили пойти в театр, потому что ничего другого в жизни и не видели. Свободное время проводили у мамы на работе, знали, как устроен театр изнутри, видели работу гримеров, постижеров. Летом ездили с театром по детским лагерям, где жили в привилегированных условиях: все отряды идут в столовку, а мы ‒ купаться!

Однажды, когда Тая готовила к уроку в школе монолог Гамлета, я его тоже запомнила. И вот представьте ‒ на Новый год Дед Мороз присел перед ребенком на корточки: «Расскажи дедушке стих!». И ребенок в костюме киллера (полосатый костюм, «золотая» сумка, шляпа) читает: «Быть или не быть…». Это была я! Мама вспоминает, что Дед Мороз от изумления упал навзничь! И я неслучайно указала на костюм. У нас с Таей они были лучшие на всех праздниках, тут уж мама постаралась.

С мамой ‒ актрисой Акмолинского драмтеатра. Фото из личного архива Елизаветы Слепцовой

В школе я участвовала в художественной самодеятельности: стихи читала, пела, в сценках играла. А когда появилась возможность получить квоту на обучение в российском вузе, я уверенно сдала русский язык и литературу и выбрала театральный. Ну а куда еще с такими предметами? Учителем словесности я себя точно не видела.

Мама мой выбор, конечно, поддержала. Когда я устроились в СМДТ, она приезжала в Сургут и смотрела спектакли с моим участием.

‒ Главное, что вынесли для себя из театрального института?

‒ В институте многое было связано с музыкой. Уже с первого курса мы выступали на сцене Свердловской государственной детской филармонии, это очень важный для меня дебют на большой сцене в России. Создали небольшой ансамбль и успешно участвовали во всероссийских конкурсах актерской песни. Одна из любимых ролей в институте ‒ Миша Бальзаминов в спектакле петербургского режиссера Ильи Бабушкина «Женитьба» по пьесе А. Островского. Сейчас, когда играла Пиноккио, в создании образа многое позаимствовала от того персонажа.

Наш мастер Андрей Иванович Русинов часто говорил: если не чувствуете, что театр ‒ это ваше, то смените профессию! Мне кажется, он и вправду не до конца верил, что большинство «русиновцев» найдут себя в театре. Но 20 моих однокурсников из 25 точно состоялись как актеры. Сургут, Таганрог, Киров ‒ кого-то разбросало по театрам регионов. А большинство служит в театрах Екатеринбурга.

‒ В Сургутском театре служат и другие выпускники ЕГТИ: Александра Кехтер, Виталий Васин. Вы чувствуете с ними какое-то единство?

‒ Единство ‒ это довольно громкое слово. Но могу сказать, что мне было комфортно прийти в коллектив, где я хотя бы кого-то знала. С Сашей Кехтер мы раньше встречались в Екатеринбурге, когда я, еще школьница, приезжала к сестре, она даже проводила мне своего рода экскурсии по городу. А если говорить про актерскую школу, то она у нас отличается, потому что разные мастера. Я знаю, что, например, на курсе у сестры все время пытались сделать что-то новаторское, у них концепт «метаморфоз» часто использовался в спектаклях. А у нас на курсе работали по классической школе и ставили в основном что-то из советской драматургии, музыкальное или по уральской драматургии.

«В труппе мне не хватает зумеров»

‒ Вы пятый сезон в театре. С чего начался СМДТ для вас?

‒ С сестры, которая уже служила здесь. Заочно я была знакома с театром и решила попробовать устроиться сюда. На кастинге пела песню из кинофильма «Чародеи», читала стихотворение Роберта Рождественского. Выполнила хореографическую комбинацию. Ответила на вопросы художественного руководителя, которым на тот момент был Владимир Матийченко. Так меня и приняли на работу. После зашла к сестре в гримерку. Туда же зашли, по-моему, все мужчины театра ‒ посмотреть, похожа ли я на сестру. Увидели, что не похожа.

Таисия и Елизавета Слепцовы в спектакле «Сахарный ребенок»

‒ Что выпускник театрального вуза может узнать, только начав служить в театре?

‒ Поначалу будет трудно! Если ты девочка-новичок, то в репертуаре будешь задействована реже, чем хотелось бы. Потому что женского пола в театрах обычно всегда много. И это нужно перетерпеть. Проявить себя в какой-то работе, после чего будешь чувствовать себя гораздо лучше.

Лично я довольно долго привыкала к новому городу, к другому окружению. Даже было ощущение, что и к профессии надо привыкать, как будто заново учиться играть.

‒ Чего вам не хватает в Сургуте после Екатеринбурга?

‒ Моих однокурсников. Если шире ‒ ровесников. Хоть и говорят, что Сургутский театр – «Версия молодых», но в труппе мне не хватает людей моего возраста. Я вот играю спектакль «Однажды в Verone» с Дмитрием Кожиным. Прекрасный артист и коллега, но он меня на 12 лет старше! А мы играем Ромео и Джульетту («Однажды в Verone» ‒ современное переложение шекспировской трагедии. ‒ Прим. ред.) Вот съемки фильма «Хозяйка горы», где в постановочной группе большинство были моими ровесниками, меня невероятно зарядили именно этой поколенческой энергетикой. Мне и спектакли на детскую аудиторию особенно нравится играть, потому что чем более юн человек, тем ощутимее от него выплеск непосредственной, искренней эмоции.

Елизавета Слепцова в роли Джульетты в музыкальном спектакле «Однажды в Verone»

‒ Не опасаетесь задержаться в амплуа?

‒ Нет. Мне всего 26, я пока могу играть детей. Ну, будет 50, буду играть возрастных, Бабу Ягу хочу когда-нибудь сыграть. Я осознаю, есть большое везение в том, что в нашем театре много спектаклей, где главный ‒ ребенок-герой. Обычно в театрах главные роли у мужчин. Я ценю это стечение обстоятельств.

‒ В чем еще причина актерской удачи?

‒ Первый раз, когда получаешь главную роль, думаешь ‒ это проверка на прочность. А когда снова такое происходит, понимаешь: тебе доверяют, ты неплохо работаешь! Говорю спасибо генетике мамы. И прекрасному мастеру, который дал нам хорошую базу и привил вкус.

Татьяна Ларина ‒ роль на сопротивление

‒ Вы высказывались, что роль Татьяны не свойственна вашему характеру. И что делать в таких случаях актеру?

‒ У режиссера спектакля «Онегин» Юлианы Лайковой в голове уже был сложившийся образ Татьяны, она полностью выстроила рисунок роли. Но проблема в том, что я себя в этом образе не видела. Отсюда следовала моя борьба с самой собой и – неявно ‒ с режиссером. Что в таком случае делать? Искать какие-то актерские приспособления. Больше читать. Найти какую-то хоть мелкую деталь в герое, общую для вас. Полюбить его, поверить в него и в себя в этом образе.

Елизавета Слепцова в роли Татьяны Лариной в спектакле «Онегин»

Сейчас спектакль «Онегин» играется уже третий год, за это время я повзрослела и во многом пересмотрела отношение к персонажу. Ее чувства стали ближе мне. Сейчас я точно вижу, что Татьяна – вневременной образ, историю ее первой любви в той или иной степени переживала, наверное, каждая вторая девушка.

‒ Как вы реагируете на критику?

‒ Помню, когда впервые прочитала негативный отзыв про мою Татьяну, я очень расстроилась. Сижу, думаю: жизнь кончена, пора уходить из профессии. Мой коллега Виталий Шемяков нашел единственно верные слова в поддержку: «Лиза, ну ты что, ну ты же красотка!» Спустя время я узнала, что Юлиана вступилась за меня ‒ разыскала комментатора, сказав ей что-то в духе: «Актриса тут не при чем, это мое видение Татьяны! Актриса сделала все, как я хотела!» В общем, осадок остался, но думаю, чем больше жизненного опыта, тем проще относишься к критике. А вообще каждый имеет право на свое мнение.

‒ Самое неприятное в актерской профессии?

‒ Актер ‒ профессия, где приходится себя, фигурально выражаясь, продавать. На кастингах ты должен стараться подать себя, танцевать и улыбаться, даже если ты не в духе. В спектаклях ‒ проводить режиссерскую мысль, даже если у тебя болит совсем другое и ты видишь возможность не для чужого, а для своего творческого высказывания. Иной раз задумываюсь, что хотелось бы когда-нибудь попробоваться в режиссуре или продюсировании. Но для этого нужно еще больше начитаться, насмотреться и пожить. Режиссер ‒ это профессия, в которой не снискать успеха без большого жизненного опыта.

Девочка Джейн в исполнении Елизаветы Слепцовой ‒ главная героиня сургутского спектакля «Остров сокровищ»

‒ Чьи режиссерские подходы в работе вам ближе?

‒ Мне понравилось работать с Иваном Миневцевым (приглашенный режиссер спектакля «Сахарный ребенок», главный режиссер Челябинского молодежного театра. ‒ Прим. ред.) Он не ограничивал меня в актерском поиске, в импровизации, позволял играть, как я чувствую. Он, конечно, любит застроить пространство спектакля, что-то найти, указать, как сыграть. Но я в таких случаях говорила: «Дайте мне поиграть! Я же тут актриса!» И он меня слышал.

Сцена из спектакля «Сахарный ребенок»

‒ Кто кому дает советы в вашем сестринском союзе?

‒ Мы с Таисией разные ‒ я, как наша мама, очень эмоциональный человек, а сестра более уравновешенная. Она меня всегда поддерживает так: «Успокойся, все хорошо!» А я ее: «Ты красотка! Тебе самое лучшее платье сшили!» Тая хорошо двигается, а я больше по вокальной части. Можем еще в этом друг другу подсказывать. Ну и конфетки друг другу на премьеру дарим.

‒ Назовете что-то любимое из музыки?

‒ С детства с сестрой любим смотреть мюзиклы (понятно, что в записи). У меня постоянно в ушах играет музыка, будь то французская версия «Ромео и Джульетты» или песни из более современных мюзиклов «Гамильтон», «Хейдестаун». Обязательно следим, что нового на Бродвее выходит, ну и у нас, в Москве. Недавно наткнулась на альбом с мюзиклом «Эпик» ‒ вольной адаптацией «Одиссеи» Гомера, вот его советую послушать.

‒ Ваши герои чем-то помогают вам?

‒ Скорее, помогают герои, которые поучают моих героев. Эля в «Сахарном ребенке» многое почерпнула от папы с мамой, Пиноккио ‒ от Мудрого сверчка. И я как юная и неопытная девочка тоже прислушиваюсь к этим советам. Например, мама Эли всегда говорила: «Хороших людей вокруг все равно больше, чем плохих, надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла». Мне повезло, в жизни я встречала много хороших людей. Они помогали преодолевать трудности, которых в жизни всегда хватает. А хорошие люди – их много вокруг: начиная с семьи, однокурсников, коллег, заканчивая продавщицей в овощном магазине или водителем такси!

Сцена из спектакля «Пиноккио»

Елизавета Слепцова родилась и выросла в городе Кокшетау (Казахстан). Мама Надежда Слепцова ‒ актриса Акмолинского русского драмтеатра. Старшая сестра Таисия Слепцова – актриса СМДТ. Елизавета окончила Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «артист театра и кино» (мастерская профессора И.А. Русинова). Служит в Сургутском театре с 2021 года. Победитель конкурса Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ «Лучшие актерские работы ХМАО» ‒ диплом за роль Татьяны Лариной (2023). Лауреат премии Губернатора Югры молодым деятелям искусств (2024). Снималась в главной роли в короткометражном фильме «Хозяйка горы» (второе место на киночемпионате «АртМастерс. Регионы»).