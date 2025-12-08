Руслан Кухарук рассказал, когда Сургут получит школы в проблемных микрорайонах

Школу в 5А микрорайоне Сургута планируют перезапустить в 2026 году, а строительство в 35-м микрорайоне рассчитывают поставить на бюджет после экспертизы в первой половине года. Об этом в ходе прямой линии с жителями округа рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

По его словам, проблема со школьным строительством в Сургуте связана с неудачными концессионными соглашениями, по которым часть образовательных объектов в округе так и не была реализована. В том числе это коснулось и двух сургутских микрорайонов.

Школа в 5А микрорайоне фактически так и не вышла за пределы начального этапа строительства. На объекте успели вырыть котлован и частично приступить к фундаменту. Общая строительная готовность, по оценке специалистов, не превышает 5%.

«Мы приняли решение расторгнуть концессионное соглашение. Объект не вызывал уверенности, что он будет достроен. Сейчас идет актуализация проектной документации, в следующем году она будет завершена и пройдет экспертизу. После этого мы будем финансировать строительство уже за счет окружного бюджета», – сообщил Руслан Кухарук.

По его словам, в 2026 году после обновления проекта регион заложит средства на строительство школы в очередном трехлетнем бюджете.

Ситуация со школой в 35-м микрорайоне развивается по другому сценарию. Здесь проблемы концессионера также не позволили начать стройку вовремя. В итоге власти приняли решение включить объект в комплексное развитие территории.

Сегодня застройщик «Брусника» не только развивает жилую застройку, но и взял на себя обязательство по разработке проектной документации для школы. По информации губернатора, документы находятся в высокой степени готовности.

«Мы ожидаем, что уже в первом полугодии следующего года будет готово заключение экспертизы по технической части и сметной стоимости. После этого школа также будет включена в бюджетное планирование округа», – отметил глава региона.

Руслан Кухарук подчеркнул, что запрос на строительство школы в этих районах остается очень высоким, и власти намерены довести оба проекта до реализации, несмотря на сорванные договоренности прошлого.