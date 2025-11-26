В Думе обсудили новые меры борьбы с незаконными постройками и судьбу ресторана «Vip 777»

Депутаты Сургута предложили более жестко бороться с самовольными постройками, в том числе путем ограничения или прекращения ресурсоснабжения незаконных объектов. Об этом стало известно на заседании думского комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Сегодня в Сургуте числится 95 объектов со статусом самовольных построек, рассказал заместитель начальника контрольного управления администрации Максим Салий. В этом году демонтировали восемь объектов на четырех участках, в том числе магазин в ДНТ «Сосновая роща», котельная на улице Трудовой и шесть ангаров на Комплектовочной и Базовой. Кроме того, снесено крыльцо торгово-офисного центра «Евро-офис».

При этом, как можно заметить, большинство ликвидированных объектов находились в дачных кооперативах и промышленных зонах, тогда как проблемные постройки в центральных районах города нередко стоят на месте годами.

Одним из самых показательных примеров депутаты назвали скандальный ресторан «Vip 777» на улице Маяковского, 26/1. По документам объект оформлен как торговая точка площадью 70 квадратных метров, однако фактически здание разрослось почти до 1 500 квадратов и заняло часть муниципальной земли.

История ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1 450 квадратных метров. Позже суд постановил такое расширение незаконным. Ранее ресторан планировали снести в августе 2022 года, однако из-за правовой коллизии этого не произошло. А прошлом году администрация вновь обратилась в суд с новым иском − о полном сносе здания.

В декабре 2024 года была назначена строительно-техническая экспертиза, которая должна определить возможность сноса здания. Однако спустя 11 месяцев результаты так и не получены.

«Сейчас по нормативным актам только государственные федеральные учреждения имеют право ее проводить, и они объясняют длительность большой очередностью. Уже почти год прошел − 11 месяцев, но экспертиза до сих пор не поступила», − пояснила начальник правового управления администрации Сургута Елена Кураева.

На фоне затянувшихся процедур депутат Владимир Болотов предложил применять альтернативные меры воздействия.

«Что нам мешает прийти в СГЭС и спросить, зачем они заключают договоры снабжения на полторы тысячи квадратов, если там по документам всего 70 квадратов? Выдадим на эту площадь по нормативу 12 киловатт, и пусть они делают с ними что хотят», − заявил парламентарий.

Он также напомнил о ситуации с автомойкой на улице Механизаторов, 1б, где, несмотря на судебные решения о сносе, объект продолжает функционировать.

«Она работает круглые сутки рядом с жилыми домами, есть судебные решения о сносе, а они продолжают работать. Вопрос один. У них есть вода от Горводоканала, у них есть электроснабжение от СГЭС, у них есть теплоснабжение от ГТС. Мы сами снабжаем ресурсами объекты самовольного строительства, которые снести не можем», − высказался Болотов.

Как пояснили представители администрации, формальных оснований для отказа в подключении у ресурсоснабжающих организаций нет. В случае отключения они рискуют получить предписание от прокуратуры.

А между тем, в списке проблемных объектов − не только ресторан «Vip 777» и автомойка на улице Механизаторов, 16, но и пристройки у торгового центра на проспекте Мира. Сейчас власти пытаются ликвидировать их уже не как самострой, а как объекты незаконной торговли. Депутаты предложили ограничить доступ к зданиям, в том числе путем установки ограждений со стороны муниципальных дорог.

«В моем понимании это действенный способ: ставим забор и контролируем, чтобы он стоял. Любые попытки демонтажа воспринимаем как самоуправство и привлекаем к ответственности. И у предпринимателя пропадает интерес к эксплуатации объекта ввиду отсутствия к нему доступа. И даже с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения у вас все полномочия для этого есть», − отметил Владимир Болотов.

К проблеме самовольных построек Дума намерена вернуться в марте 2026 года.