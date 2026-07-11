Ученые ПНИПУ назвали пять полезных свойств горького шоколада

Сегодня, 11 июля, отмечается Международный день шоколада. К празднику ученые Пермского Политеха собрали пять фактов о горьком шоколаде – от пользы для сосудов до влияния на ясность ума.

1. Может поддерживать работу сердца

Горький шоколад содержит вещества, которые могут помогать сосудам расслабляться и расширяться. За счет этого улучшается кровоток, немного снижается нагрузка на сердце, а клетки получают дополнительную защиту от свободных радикалов.

«Горький шоколад – неплохой союзник для кровеносной системы. Его активные компоненты помогают организму вырабатывать оксид азота, который расслабляет и расширяет артерии. Кровоток ускоряется, давление чуть снижается, а клетки защищаются от свободных радикалов – нестабильных молекул, которые образуются в ходе обмена веществ, а также попадают извне с табачным дымом, загрязненным воздухом или под воздействием ультрафиолета. Кроме того, продукт способствует образованию новых капилляров, улучшая микроциркуляцию крови», – рассказала профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

По словам эксперта, в шоколаде также есть теобромин, магний и калий – они участвуют в передаче нервных импульсов и поддержании баланса, важного для стабильной работы сердца.

2. Он помогает сосудам сохранять эластичность

С возрастом и при нарушениях обмена веществ в сосудах может накапливаться кальций. Из-за этого артерии становятся жестче, а риск сердечно-сосудистых проблем растет. Растительные соединения какао помогают снижать окислительный стресс и воспаление.

«Это происходит из-за окислительного стресса: переизбыток агрессивных молекул калечит белки, мембраны и ДНК в сосудистых оболочках. Накапливаясь, повреждения вызывают хроническое раздражение тканей, которые начинают работать в «аварийном режиме»: они захватывают кальций из крови, чтобы «залатать» попавшие под удар участки. Внутренний слой артерий теряет гибкость и впускает в себя лишний холестерин. Так рождаются рыхлые бляшки, которые со временем обрастают плотной коркой», – объяснила Лариса Волкова.

Полифенолы какао, по словам ученых, могут ослаблять воспаление, сдерживать отложение солей и помогать сосудам дольше сохранять гибкость.

3. Шоколад может помогать сохранять силы и бодрость

Шоколад влияет не только на сосуды, но и на нервную систему. Его компоненты могут поддерживать питание мозга, память и внимание, а магний и триптофан – помогать снижать тревожность и улучшать сон.

«Горький шоколад действует с двух сторон. Во-первых, его растительные компоненты улучшают питание мозга, поддерживают связи между нервными клетками и обостряют память и внимание. А магний с триптофаном – аминокислотой, из которой получается гормон сна, – снимают тревогу, налаживают ночной отдых и выравнивают настроение», – рассказала ученая Пермского Политеха.

Кроме того, полифенолы могут влиять на кишечную микрофлору: полезных бактерий становится больше, а вредных – меньше. Это важно для иммунитета и обмена веществ.

4. Горький шоколад может снизить риск диабета второго типа

Флаванолы, которые содержатся в какао, могут повышать чувствительность клеток к инсулину и помогать организму лучше контролировать уровень сахара в крови.

«Регулярное умеренное потребление горького шоколада может влиять на эти механизмы благодаря активным веществам, содержащимся в какао – флаванолам. Они повышают чувствительность клеток к инсулину и улучшают метаболизм», – отметила Лариса Волкова.

По данным одного из исследований, у людей, которые ели не менее пяти 30-граммовых порций горького шоколада в неделю, риск развития диабета второго типа был ниже на 21% по сравнению с теми, кто почти его не ел.

5. Он может поддерживать ясность ума

С возрастом мозг начинает медленнее обрабатывать информацию. Это связывают с ухудшением кровоснабжения, окислительным стрессом и хроническим нейровоспалением. Компоненты горького шоколада могут улучшать доставку кислорода и питательных веществ к нейронам.

«Активные компоненты шоколада могут расширять артерии, за счет чего улучшается доставка кислорода и питательных веществ к нейронам. Такой механизм потенциально замедляет их возрастную деградацию и поддерживает когнитивные функции», – рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Также в горьком шоколаде есть кофеин и теобромин. Они дают легкий тонизирующий эффект, но при избытке могут вызвать тревожность или проблемы со сном.

Оптимальной порцией ученые называют 20-30 граммов горького шоколада в день. Лучше выбирать продукт с содержанием какао не ниже 75%. Есть его советуют в первой половине дня: дольку можно медленно рассасывать, не запивая. При этом горький шоколад подходит не всем. От него стоит отказаться или ограничить употребление при аллергии, индивидуальной непереносимости, ожирении, подагре, заболеваниях желчного пузыря, гипертонии, мигрени и почечнокаменной болезни. Также продукт не рекомендуют детям до трех лет и женщинам в период грудного вскармливания.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха