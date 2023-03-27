Депутаты Сургута следят за судьбой скандально известного ресторана

Администрация Сургута вновь не может снести скандальный сургутский ресторан. Напомним, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1450 кв.м. Позже суд постановил такое расширение незаконным. Отметим, что ранее ресторан планировали снести в августе 2022 года, однако из-за правовой коллизии этого не произошло. Мэрия привлекала экспертов из числа проектировщиков чтобы убедить суд в том, что без полного демонтажа выполнить его решение не удастся.

«Вот у меня по «трем семеркам» вопрос. Мы же планировали его снести еще в прошлом году, много говорили об этом, даже проект выполнили. Вы ждали разъяснения суда. Сейчас есть какое-то решение?» – спросил депутат Михаил Бехтин.

Власти города сообщили, что они не смогли добиться изменения способа исполнения. Собственник связался с администрацией и готов совместно решать проблему: «Был личный прием у собственников помещения с главой Сургута. Обещали проработать в добровольном порядке с департаментом архитектуры решение этого вопроса. После этого уже будет принято решение, однако в бюджете деньги на снос предусмотрены, проект сноса разработан в прошлом году», – рассказал во время заседания думского комитета заместитель начальника контрольного управления Максим Салий.

Народный избранник Михаил Гринченко подчеркнул, что жители того микрорайона, в котором расположился скандальный ресторан, недовольны таким соседством и просят скорее решить эту проблему.

Вынося свое заключение, депутаты Думы Сургута отметили большую работу, проведенную администрацией в отношении объектов незаконного строительства.