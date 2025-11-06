Дороги и тротуары Сургута отремонтировали за 440 миллионов рублей

В Сургуте подходит к завершению самая масштабная дорожная кампания за последние годы. Всего в 2025 году в городе отремонтировали 33 километра дорог и тротуаров ‒ около 270 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«В этом году выполнен очень большой объем ремонта улично-дорожной сети. Всего 38 объектов: 15 дорог, 13 внутриквартальных проездов и 10 тротуаров. Объекты ремонтируются для удобства и комфорта передвижения как водителей, так и пешеходов, поэтому они все важны», ‒ отметила она.

В числе ключевых участков ‒ проспект Ленина (от улицы Дзержинского до Майской), где обновили покрытие проезжей части, тротуары и парковочные пространства.

Крупные работы также провели на улице Югорской: ремонт проезжей части, обустройство остановочных комплексов и тротуаров, находившихся в ненормативном состоянии.

«Общая стоимость работ составляет 440 миллионов рублей, из них 216 миллионов рублей ‒ окружные финансовые средства. Все остальные расходы муниципальные», ‒ добавила спикер.

Ремонт тротуаров также стал одним из приоритетов: в 2025 году работы проведены на десяти участках, включая Югорский тракт, улицы Профсоюзов, Островского и бульвар Свободы.