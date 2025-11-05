Заместитель директора департамента городского хозяйства ‒ о масштабах и приоритетах дорожной кампании 2025 года

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
Логотип Сиапресс
USD  81,1885   EUR  93,5131  

Новости

  • У россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели в 2026 году

    У россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели в 2026 году

    05 ноября в 17:09
    373 0
  • В Югре директора стройфирмы посадили за попытку решить «миграционные» вопросы за взятку

    В Югре директора стройфирмы посадили за попытку решить «миграционные» вопросы за взятку

    05 ноября в 16:53
    408 0
  • Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС

    Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС

    05 ноября в 16:35
    599 1 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjeY3CTy
  • ​В России появятся детские SIM-карты: родители смогут получать геотреки без суда

    ​В России появятся детские SIM-карты: родители смогут получать геотреки без суда

    05 ноября в 16:28
    360 0
  • ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов

    ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов

    05 ноября в 15:09
    600 0 
  • ​Доступ к финансовым услугам обеспечат даже при отключении мобильной связи

    ​Доступ к финансовым услугам обеспечат даже при отключении мобильной связи

    05 ноября в 14:56
    451 0
  • Российские приставы рассказали, какое количество алиментов взыскали за пять лет (сумма внушительная)

    Российские приставы рассказали, какое количество алиментов взыскали за пять лет (сумма внушительная)

    05 ноября в 12:42
    421 0
  • ​В Сургуте прошел «кулинарный батл» среди студентов

    ​В Сургуте прошел «кулинарный батл» среди студентов

    05 ноября в 11:46
    487 0
  • Сургут и Югра отметили День народного единства

    Сургут и Югра отметили День народного единства

    05 ноября в 11:40
    458 0
  • ​В СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом полностью сгорел дом. Погибли семь человек, четверо из них ‒ дети

    ​В СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом полностью сгорел дом. Погибли семь человек, четверо из них ‒ дети

    05 ноября в 11:21
    774 1
  • Спрос на вахтовиков в Югре вырос в полтора раза, им предлагают сотни тысяч рублей

    Спрос на вахтовиков в Югре вырос в полтора раза, им предлагают сотни тысяч рублей

    05 ноября в 11:00
    518 0
  • Не пропустите: 8 ноября над Россией вспыхнет самая яркая комета – Леммон

    Не пропустите: 8 ноября над Россией вспыхнет самая яркая комета – Леммон

    04 ноября в 16:09
    984 2
  • ​На улице Лермонтова в Сургуте горела девятиэтажка – один человек пострадал

    ​На улице Лермонтова в Сургуте горела девятиэтажка – один человек пострадал

    04 ноября в 15:13
    1110 0
Больше новостей
Плющенко поступил с сыном правильно?
Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?

Да, это для меня проблема 3.9%

Да, не вижу в этом проблемы 27.1%

Нет, играю в казино (автоматы) 4.7%

Нет 64.3%

Всего голосов: 129

Комментировать
0
Больше опросов

​Анна Коршунова: «Ремонт тротуаров вырос более чем втрое по сравнению с прошлым годом»

Заместитель директора департамента городского хозяйства ‒ о масштабах и приоритетах дорожной кампании 2025 года

​Анна Коршунова: «Ремонт тротуаров вырос более чем втрое по сравнению с прошлым годом»
Фото спикера

В этом году в Сургуте появились новые дороги, тротуары и развязки, но впереди еще большой объем работ. Успеют ли подрядчики завершить сезон без отставаний? Где уже устраняют замечания? И какие улицы ждут ремонта в 2026 году? На эти и другие вопросы ответила заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова.

‒ Действительно, в этом году дорожная кампания признана самой масштабной за последние годы. Можно ли назвать ее успешной? Какие наиболее важные объекты были отремонтированы в этом сезоне?

‒ Да, в этом году выполнен очень большой объем ремонта улично-дорожной сети. Площадь ремонта составила около 270 тысяч квадратных метров, протяженность ‒ 33 километра. Всего 38 объектов: 15 дорог, 13 внутриквартальных проездов и 10 тротуаров. Объекты ремонтируются для удобства и комфорта передвижения как водителей, так и пешеходов, поэтому они все важны.

Хотелось бы отметить проспект Ленина ‒ участок от улицы Дзержинского до улицы Майская. Здесь проведен ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, а также обустроены парковочные пространства.

Улица Югорская ‒ это у нас контракт. Работы выполнялись в течение двух лет ‒ 2024-2025 годы. Был выполнен ремонт покрытия проезжей части, обустройство остановочных комплексов, ремонт тротуаров, которые уже давно находились в ненормативном состоянии.

Также в этом году у нас отремонтированы десять участков тротуаров: Югорский тракт (от Грибоедовской развязки до улицы Показаньева), улица Профсоюзов (тротуар от улицы Островского до улицы Маяковского), улица Островского (ремонт тротуаров от Проспекта Мира до улицы Профсоюзов), тротуар на бульваре Свободы, и другие объекты.

‒ Сколько объектов уже введено в эксплуатацию, а по скольким еще ведутся работы? Успевают ли подрядчики закончить работы в срок?

‒ Из 38 объектов работы завершены по 32 объектам, еще шесть находятся на финальной стадии. Подрядные организации заверяют, что объем работ остался незначительный.

На Югорском тракте подрядная организация завершает восстановление благоустройства. На улице Профсоюзов устраняются замечания заказчика. По проспекту Мира подрядчик обещал закончить все работы к 31 октября. Если сроки будут нарушены, заказчик применит штрафные санкции за каждый день просрочки.

‒ В дорожную кампанию вкладываются в том числе инвесторы. Кто именно отремонтировал ключевые участки, и где уже видны результаты?

‒ Да, у нас ежегодно помощь городу оказывает ПАО «Сургутнефтегаз». В этом году компания выполнила ремонт трех объектов на площади 41 тысяча квадратных метров: улица Восход, улица Индустриальная (на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Островского), улица Профсоюзов (от улицы Чехова до улицы Лермонтова). ПАО «Сургутнефтегаз» выполняет ремонт покрытия проезжей части. Стоит отметить, что инвестор самым первым выходит на объекты и очень быстро завершает ремонт.

‒ На каких объектах подрядчики уже устраняют замечания заказчика, и в чем именно они заключаются ‒ качество асфальта, разметка, бордюры, ливневка?

‒ Замечания по всем конструктивам заказчик выставляет подрядной организации во время производства работ. Например, сейчас устраняются замечания на улице Профсоюзов – это обустройство посадочной площадки. Подрядная организация неправильно выполнила поперечный уклон, он был выше, чем нормативный.

Очень часто замечания связаны с подтоплением территории, разрушением бордюрных камней или тротуарной плитки. Все такие участки подрядчики устраняют в рабочем порядке.

‒ Какие технологии сегодня используются при ремонте дорог в Сургуте, чтобы они выдерживали нагрузку и климат? Как контролируется качество?

‒ Все дорожно-строительные работы и дорожно-строительные материалы у нас соответствуют требованию нормативно-технической документации – это ГОСТам и СНИПам. В верхних слоях асфальтобетонных покрытий мы применяем щебеночно-мастичную смесь и полимерно-битумное вяжущее вместо обычного битума. Все эти компоненты увеличивают долговечность асфальта.

‒ Какой объем колейности удалось устранить в этом году? Где проводились основные работы?

‒ В этом году колейность ликвидирована на площади около 54 тысяч квадратных метров. Основные объекты: улицы Университетская, Захарова, Грибоедовская развязка, Югорский тракт, проспект Мира, проспект Ленина и улица Аэрофлотская.

‒ Какая сейчас динамика по ремонту тротуаров? По каким принципам выбираются объекты ‒ учитываются ли обращения горожан? Какие предусмотрены механизмы финансирования?

‒ Конечно, у нас мнение горожан учитывается при выборе объектов ремонта. Помимо этого, при администрации города создана комиссия по определению очередности ремонта улично-дорожной сети, как дорог, так и внутриквартальных проездов. В состав комиссии входят представители администрации, представители заказчика, подрядных организаций, общественный народный фронт и другие общественники, а также депутаты.

Что касается тротуаров, в 2024 году их ремонт был выполнен на трех участках дорог, в этом году выполняется на десяти участках. Многие тротуары отремонтированы в рамках ремонта дорог – по проспекту Ленина, по улице Бахилова, по улице Юности, Югорской.

В прошлом году также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнялся ремонт по улице Энергетиков, где также был выполнен ремонт тротуара.

‒ Есть ли уже планы на следующий год по ремонту тротуаров?

‒ Да, планы у нас полностью сформированы, но сейчас мы зашли на доп. потребность по финансированию. После утверждения бюджета муниципалитета мы уже сможем озвучить планы по ремонту.

‒ Какой общий объем финансирования данной дорожной кампании? Какова доля окружных и городских средств? Как я знаю, округ много вложился ‒ как это отразилось?

‒ Окружное финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ составляет 440 миллионов рублей, из них 216 миллионов рублей ‒ окружные финансовые средства. Все остальные расходы муниципальные.

‒ Какие дороги и проезды планируют отремонтировать в 2026 году?

‒ В планах у нас есть и ремонты дорог, и проездов. Уже обеспечены финансированием улица Электротехническая, бульвар Свободы и внутриквартальный проезд возле детского сада «Мальвина». Остальные объекты поданы на доп. потребность.

‒ Какие основные требования предъявляются сегодня к ремонту дорог и проездов? Как контролируют их выполнение?

‒ Основные требования к ремонту улично-дорожной сети, проездов и тротуаров – это в первую очередь доступность для маломобильных групп населения. Во время работ у нас создаются все условия для доступности – устраивается тактильная плитка на подходах к заездам и пешеходным переходам, устанавливаются заниженные бортовые камни так же на подходах к пешеходным переходам и на сопряжении тротуаров с заездами в жилые микрорайоны.

Также очень большое значение уделяется именно качеству устройства асфальтобетонного покрытия. Все слои дорожной одежды заказчик, лабораторная служба заказчика, контролирует на качество выполнения работ. Осуществляется входной контроль дорожно-строительных материалов, начиная от щебня, битума, проверяется качество выпускаемой асфальтобетонной смеси, ну и качество всех поступающих дорожно-строительных материалов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (2) не нравится (0)
05 ноября в 16:48, просмотров: 403, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu 
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом полностью сгорел дом. Погибли семь человек, четверо из них ‒ дети 774
  2. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 600
  3. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 599
  4. Спрос на вахтовиков в Югре вырос в полтора раза, им предлагают сотни тысяч рублей 518
  5. ​Печи, проводка, неосторожность: пожары продолжают забирать жизни югорчан 511
  6. ​В Сургуте прошел «кулинарный батл» среди студентов 487
  7. Сургут и Югра отметили День народного единства 458
  8. ​Доступ к финансовым услугам обеспечат даже при отключении мобильной связи 451
  9. Российские приставы рассказали, какое количество алиментов взыскали за пять лет (сумма внушительная) 421
  10. В Югре директора стройфирмы посадили за попытку решить «миграционные» вопросы за взятку 408
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 2945
  2. ​Генпрокуратура подала новый иск к Бикову, Боброву и Чемезову: требует передать государству доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде 2669
  3. ​Вместо художественной галереи Сургут получил это // ФОТОРЕПОРТАЖ 2555
  4. Дорожная кампания Сургута: результаты и перспективы на будущее // ONLINE 2451
  5. В Сургуте медики прооперировали 92-летнюю пациенту с опасным переломом 2277
  6. В Сургуте прошел большой межрегиональный семинар по противодействую терроризму 2259
  7. ​«Военкоматы вправе вызывать граждан для уточнения данных» – Роман Вуколов о проверках после смены документов 2205
  8. Генпрокуратура требует изъять у бывших собственников «Корпорации СТС» активы еще на 30 миллиардов 2193
  9. Запретом алкомаркетов проблему не решить. Необходима альтернатива алкоголю 2190
  10. ​Александр Иванов: «Память о репрессированных живет, пока звучат их имена» 2131
  1. Погуляем, поедим 13334
  2. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 7002
  3. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 6585
  4. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 6148
  5. ​Покоривший стихию 6115
  6. ​Время, вперед! 5584
  7. ​Великая трагедия и возрождение города 5387
  8. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 4348
  9. ​В ожидании рампы 4109
  10. ​Артём Кириленко: «Предприниматели, получившую поддержку, за прошлый год создали более 100 новых рабочих мест. Это весомый вклад» 3990

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика