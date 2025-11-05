Заместитель директора департамента городского хозяйства ‒ о масштабах и приоритетах дорожной кампании 2025 года

В этом году в Сургуте появились новые дороги, тротуары и развязки, но впереди еще большой объем работ. Успеют ли подрядчики завершить сезон без отставаний? Где уже устраняют замечания? И какие улицы ждут ремонта в 2026 году? На эти и другие вопросы ответила заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова.

‒ Действительно, в этом году дорожная кампания признана самой масштабной за последние годы. Можно ли назвать ее успешной? Какие наиболее важные объекты были отремонтированы в этом сезоне?

‒ Да, в этом году выполнен очень большой объем ремонта улично-дорожной сети. Площадь ремонта составила около 270 тысяч квадратных метров, протяженность ‒ 33 километра. Всего 38 объектов: 15 дорог, 13 внутриквартальных проездов и 10 тротуаров. Объекты ремонтируются для удобства и комфорта передвижения как водителей, так и пешеходов, поэтому они все важны.

Хотелось бы отметить проспект Ленина ‒ участок от улицы Дзержинского до улицы Майская. Здесь проведен ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, а также обустроены парковочные пространства.

Улица Югорская ‒ это у нас контракт. Работы выполнялись в течение двух лет ‒ 2024-2025 годы. Был выполнен ремонт покрытия проезжей части, обустройство остановочных комплексов, ремонт тротуаров, которые уже давно находились в ненормативном состоянии.

Также в этом году у нас отремонтированы десять участков тротуаров: Югорский тракт (от Грибоедовской развязки до улицы Показаньева), улица Профсоюзов (тротуар от улицы Островского до улицы Маяковского), улица Островского (ремонт тротуаров от Проспекта Мира до улицы Профсоюзов), тротуар на бульваре Свободы, и другие объекты.

‒ Сколько объектов уже введено в эксплуатацию, а по скольким еще ведутся работы? Успевают ли подрядчики закончить работы в срок?

‒ Из 38 объектов работы завершены по 32 объектам, еще шесть находятся на финальной стадии. Подрядные организации заверяют, что объем работ остался незначительный.

На Югорском тракте подрядная организация завершает восстановление благоустройства. На улице Профсоюзов устраняются замечания заказчика. По проспекту Мира подрядчик обещал закончить все работы к 31 октября. Если сроки будут нарушены, заказчик применит штрафные санкции за каждый день просрочки.

‒ В дорожную кампанию вкладываются в том числе инвесторы. Кто именно отремонтировал ключевые участки, и где уже видны результаты?

‒ Да, у нас ежегодно помощь городу оказывает ПАО «Сургутнефтегаз». В этом году компания выполнила ремонт трех объектов на площади 41 тысяча квадратных метров: улица Восход, улица Индустриальная (на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Островского), улица Профсоюзов (от улицы Чехова до улицы Лермонтова). ПАО «Сургутнефтегаз» выполняет ремонт покрытия проезжей части. Стоит отметить, что инвестор самым первым выходит на объекты и очень быстро завершает ремонт.

‒ На каких объектах подрядчики уже устраняют замечания заказчика, и в чем именно они заключаются ‒ качество асфальта, разметка, бордюры, ливневка?

‒ Замечания по всем конструктивам заказчик выставляет подрядной организации во время производства работ. Например, сейчас устраняются замечания на улице Профсоюзов – это обустройство посадочной площадки. Подрядная организация неправильно выполнила поперечный уклон, он был выше, чем нормативный.

Очень часто замечания связаны с подтоплением территории, разрушением бордюрных камней или тротуарной плитки. Все такие участки подрядчики устраняют в рабочем порядке.

‒ Какие технологии сегодня используются при ремонте дорог в Сургуте, чтобы они выдерживали нагрузку и климат? Как контролируется качество?

‒ Все дорожно-строительные работы и дорожно-строительные материалы у нас соответствуют требованию нормативно-технической документации – это ГОСТам и СНИПам. В верхних слоях асфальтобетонных покрытий мы применяем щебеночно-мастичную смесь и полимерно-битумное вяжущее вместо обычного битума. Все эти компоненты увеличивают долговечность асфальта.

‒ Какой объем колейности удалось устранить в этом году? Где проводились основные работы?

‒ В этом году колейность ликвидирована на площади около 54 тысяч квадратных метров. Основные объекты: улицы Университетская, Захарова, Грибоедовская развязка, Югорский тракт, проспект Мира, проспект Ленина и улица Аэрофлотская.

‒ Какая сейчас динамика по ремонту тротуаров? По каким принципам выбираются объекты ‒ учитываются ли обращения горожан? Какие предусмотрены механизмы финансирования?

‒ Конечно, у нас мнение горожан учитывается при выборе объектов ремонта. Помимо этого, при администрации города создана комиссия по определению очередности ремонта улично-дорожной сети, как дорог, так и внутриквартальных проездов. В состав комиссии входят представители администрации, представители заказчика, подрядных организаций, общественный народный фронт и другие общественники, а также депутаты.

Что касается тротуаров, в 2024 году их ремонт был выполнен на трех участках дорог, в этом году выполняется на десяти участках. Многие тротуары отремонтированы в рамках ремонта дорог – по проспекту Ленина, по улице Бахилова, по улице Юности, Югорской.

В прошлом году также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнялся ремонт по улице Энергетиков, где также был выполнен ремонт тротуара.

‒ Есть ли уже планы на следующий год по ремонту тротуаров?

‒ Да, планы у нас полностью сформированы, но сейчас мы зашли на доп. потребность по финансированию. После утверждения бюджета муниципалитета мы уже сможем озвучить планы по ремонту.

‒ Какой общий объем финансирования данной дорожной кампании? Какова доля окружных и городских средств? Как я знаю, округ много вложился ‒ как это отразилось?

‒ Окружное финансирование предусмотрено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость работ составляет 440 миллионов рублей, из них 216 миллионов рублей ‒ окружные финансовые средства. Все остальные расходы муниципальные.

‒ Какие дороги и проезды планируют отремонтировать в 2026 году?

‒ В планах у нас есть и ремонты дорог, и проездов. Уже обеспечены финансированием улица Электротехническая, бульвар Свободы и внутриквартальный проезд возле детского сада «Мальвина». Остальные объекты поданы на доп. потребность.

‒ Какие основные требования предъявляются сегодня к ремонту дорог и проездов? Как контролируют их выполнение?

‒ Основные требования к ремонту улично-дорожной сети, проездов и тротуаров – это в первую очередь доступность для маломобильных групп населения. Во время работ у нас создаются все условия для доступности – устраивается тактильная плитка на подходах к заездам и пешеходным переходам, устанавливаются заниженные бортовые камни так же на подходах к пешеходным переходам и на сопряжении тротуаров с заездами в жилые микрорайоны.

Также очень большое значение уделяется именно качеству устройства асфальтобетонного покрытия. Все слои дорожной одежды заказчик, лабораторная служба заказчика, контролирует на качество выполнения работ. Осуществляется входной контроль дорожно-строительных материалов, начиная от щебня, битума, проверяется качество выпускаемой асфальтобетонной смеси, ну и качество всех поступающих дорожно-строительных материалов.

