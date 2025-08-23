Фотозоны, мастер-классы и сказочный урожай – что было на празднике в «Старом Сургуте»

Цветочные инсталляции, мастер-классы, угощения и настоящий парад овощей – таким запомнился праздник «Урожай года – 2025», который прошел на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» сегодня, 23 августа.

Традиционная выставка-конкурс «Дары Севера» в этом году вышла на новый уровень – по размаху, фантазии и числу участников. Свои прилавки оформили садоводы, огородники, цветоводы и переработчики урожая. Участие приняли не только дачники, но и организации, фермеры и индивидуальные предприниматели.

Каждая площадка – как арт-объект: консервированные огурцы в банках аккуратно выстроены в ряды, кабачки соседствуют с перцами, а рядом – корзины с цветами, декоративные композиции и гирлянды из овощей. Где-то на импровизированном стенде – клубничная мозаика, где-то – торт из арбуза.