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84 аварийных дома планируется снести в Сургуте в этом году

129 семей, проживавших в аварийных домах в Сургуте, получили квартиры

84 аварийных дома планируется снести в Сургуте в этом году
Фото: телеграм-канал Андрея Филатова

В Сургуте продолжается большая работа по сносу старых аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Процесс должен быть завершен уже в этом году — работникам администрации придется серьезно потрудиться, но они демонстрируют готовность и решимость. Практическое воплощение данного труда – сотни квартир, которые получают жители аварийных домов, после чего финальный аккорд играет тяжелая техника, приезжающая на снос опустевшего жилья.

Именно так и случилось в доме по адресу: улица 30 лет Победы, 24, в 19 микрорайоне (район Строителей) почти в центре Сургута. Здание на восемь квартир было построено в 1968 году. В ноябре 2022 года две семьи, жившие там, получили денежную компенсацию, остальным дали новые квартиры, и строение начали готовить к сносу, который свершился на днях. Та же судьба буквально в ближайшие две недели ждет дом на Юности, 13, а до этого произошел демонтаж на Озерной, 23, и Нефтяников, 3. Но это – только начало.

«На этот год у нас запланировано к сносу 84 дома, в прошлом году мы демонтировали 51 дом, – рассказывает начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений Сургута Виталий Галиев. – В том числе, под эту программу попали все старые дома в 19 микрорайоне».

В администрации города отмечают, что в постоянном режиме идут переговоры с жителями аварийных домов на тему их нового жилья либо выплат компенсаций. Как правило, сургутяне идут навстречу, но некоторые семьи отказываются от предлагаемых законом условий до последнего: в таком случае дело переходит в судебный формат.

«Условия программы таковы, что мы обязаны выделить как собственникам, так и живущим в аварийных домах по договорам социального найма новые квартиры с не меньшим количеством квадратных метров и комнат, чем у них есть сейчас. Кроме того, именно у нас в Сургуте установлено правило, по которому собственники не доплачивают за разницу в квадратных метрах между старым и новым жильем – но это касается только программы по сносу домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. По другим программам условие о доплате есть, но там же предусмотрена рассрочка», – рассказывает Виталий Галиев.

Администрация Сургута подключает к переселению сургутян из аварийного жилья частных инвесторов. Так, в поселке Взлетном застройщик произведет снос двух домов, расселенных в жилые помещения, которые он же и передал в муниципальную собственность. А в 1-2 микрорайоне реализуется проект комплексного развития территории, аукцион на проведение которого выиграла компания «Брусника». Она должна будет предоставить новое жилье 50 семьям, 20 из которых проживают в ветхих зданиях по договору социального найма. Только тогда девять домов можно снести.

«На текущую дату получатели социального найма, 16 семей, у нас выразили согласие на те жилые помещения, которые застройщик передает в муниципальную собственность. В частности, шесть жилых помещений уже комиссионно осмотрены, идет процедура оформления их в муниципальную собственность, оставшиеся 14 должны быть переданы в апреле этого года», – уточнил Виталий Галиев.

На месте снесенных домов застройщик в течение пяти лет планирует возвести многоэтажки, квартиры в которых будут продаваться. Представители «Брусники» также обязались облагородить территорию, реконструировать инженерные сети. Строительство новых соцобъектов не планируется, так как ближайшие микрорайоны оснащены школами, детсадами и поликлиникой.

Глава города Андрей Филатов качество работы по реализации жилищных программ оценил. «У нас в городе есть все для того, чтобы людей расселить и программу переселения граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 2017 года, завершить. Главный вопрос – это благоустройство. Необходимо администрации города подключиться и опережающими этапами создать все условия для жизни граждан. Работайте с земляками, максимально откликайтесь на их просьбы, чтобы создать комфортные условия проживания», — обратился он к коллегам.

При поддержке администрации Сургута


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22 марта в 16:26, просмотров: 1279, комментариев: 0
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