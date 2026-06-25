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​Средний уровень достижения показателей нацпроектов в Тюменской области превысил 99,9%

Более 100 отзывов о нацпроектах поступило через QR-коды в Тюменской области

​Средний уровень достижения показателей нацпроектов в Тюменской области превысил 99,9%
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продолжается реализация национальных проектов. На промежуточном совещании губернатор Александр Моор сообщил, что средний уровень достижения плановых показателей по итогам мая 2026 года превысил 99,9%.

По нацпроектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни» плановые показатели выполнены более чем на 90%, а по «Экологическому благополучию» заключено 100% необходимых контрактов.

«Национальные проекты – не для отчетов, а для людей», – подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс», который проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», приняли участие более 320 специалистов в 35 компетенциях. Семь финалистов продолжат борьбу за звание лучших на федеральном уровне.

«С помощью QR-кодов, размещенных на всех объектах, которые строятся в рамках нацпроектов, с начала года получили более ста отзывов от жителей региона. Большинство из них – позитивные. Есть и конструктивные предложения, которые берем в работу», – отметил Александр Моор.


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25 июня в 23:16, просмотров: 193, комментариев: 0
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