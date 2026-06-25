В Тюменской области на 15% сократилось число иностранных граждан

В Тюменской области подвели итоги работы по борьбе с нелегальной миграцией за пять месяцев 2026 года. На Координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Александр Моор, отметили, что совместная работа правоохранительных структур и региональных властей дает результаты.

Количество иностранных граждан в регионе сократилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – сейчас их около 42 тысяч. Число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось более чем на 20%.

За пять месяцев проведено около полутора тысяч рейдов, выявлено более 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. На 5,7% возросло число выявленных нелегальных работников. К ответственности привлечено более ста работодателей, незаконно использовавших труд мигрантов. Выявлено 408 преступлений, связанных с «резиновыми» квартирами.

Количество решений о выдворении нелегальных мигрантов увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе также ведется активная работа по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов и иностранных студентов. В 2025 году адаптационный курс прошли более 5,6 тысячи человек, за первый квартал 2026 года – уже свыше 2,2 тысячи.