В Тюменской области к зиме отремонтируют 35 котельных и более 500 километров сетей

Тюменская область готовится к предстоящему отопительному сезону. На Совете при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе губернатор Александр Моор сообщил, что в регионе планируют отремонтировать 35 котельных, более 15 километров тепловых сетей, почти 31 километр водопроводных и порядка 530 километров электрических сетей. В регионе также идет замена около семи километров канализационных сетей.

«Несмотря на холодную и снежную зиму, количество инцидентов на коммунальных сетях снизилось на пять процентов по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Это результат нашей работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства», – подчеркнул Александр Моор.

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога указал на необходимость личного контроля со стороны губернаторов за сроками выполнения планов по подготовке к зиме. «Для Уральского федерального округа с его непростыми климатическими условиями безаварийное функционирование системы жизнеобеспечения является приоритетным направлением работы всех органов власти и организаций», – отметил полпред.

Подготовку объектов энергетики и ЖКХ к отопительному периоду глава региона держит на личном контроле.