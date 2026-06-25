Более 20 заявок из восьми регионов России подано на премию «Патриоты России»

Продолжается заявочная кампания всероссийской премии «Патриоты России». Организаторы принимают заявки до 12 июля включительно. На сегодняшний день на конкурс подано более 20 заявок из восьми регионов страны.

Премия учреждена для выявления и поощрения лучших волонтерских, гражданских, технологических и медиарешений, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и участников специальной военной операции. Конкурс проводится по семи номинациям: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Среди уже поданных заявок – производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны СВО, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, а также цифровая платформа с мерами поддержки для защитников Отечества. Авторы самых значимых проектов получат признание и награды.

Церемония награждения победителей состоится 22 августа в Тюмени в рамках первого всероссийского форума «Патриоты России».

История проекта началась осенью 2024 года как окружной форум «Патриоты Урала» по инициативе полпреда. За год в регионах УрФО состоялось пять встреч, объединивших более двух тысяч участников. По поручению президента России Владимира Путина форум приобрел всероссийский статус.

Подробная информация – на официальном сайте форумпатриотов.рф.