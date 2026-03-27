Эксперты рассказали, как закон о русском языке влияет на бизнес и горожан

Российский бизнес уже начал адаптироваться к новым требованиям о русском языке, которые затронули вывески, указатели и другие элементы городской среды, а также работу бизнеса с клиентами. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как новые правила применяются на практике и к каким последствиям они приводят.

Где и как действуют новые правила

Закон закрепил обязанность использовать русский язык в публичной информации для потребителей. Требование распространяется на открытую информацию в городском пространстве и коммуникацию с клиентами, реализуя норму о государственном статусе русского языка.

«Цель изменений – обеспечить доступность информации для всех граждан, включая не владеющих иностранными языками, и противодействовать излишнему использованию иностранной лексики в публичной сфере в рамках государственной культурной политики. С одной стороны, эти поправки вносят ясность в части защиты языковых прав граждан. С другой – необходимо дополнительно поддерживать баланс принципа свободы предпринимательства и государственного вмешательства в экономическую деятельность», ‒ сообщил доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ, кандидат юридических наук Антон Кудрин.

Ограничения касаются иностранных слов, у которых есть аналоги в русском языке. При этом речь идет о заимствованиях из разных языков ‒ от английского до корейского и японского ‒ независимо от того, написаны они латиницей или кириллицей, указала доцент кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» Пермского Политеха, кандидат филологических наук Кристина Пермякова.

«Границы применения закона четко определены. Они распространяются на бизнес, оказывающий услуги и продающий товары населению, а также на застройщиков жилых домов и иных объектов капитального строительства. При этом коммерческие отношения между юридическими лицами под его действие не подпадают», – добавил Кудрин.

Закон обязывает использовать русский язык во всей нерекламной информации, размещаемой в общедоступных местах или предназначенной для неопределенного круга лиц ‒ это вывески, указатели, таблички, надписи и другие носители.

«Важное исключение составляет реклама – она не относится к публичной по смыслу новой статьи 10.1 и регулируется специальными нормами Федерального закона «О рекламе», где уже давно действует требование о преимущественном использовании русского языка. Массив публичной информации, не требующий перевода в рамках данного закона, это рекламные материалы, а также внутренняя документация и информация, не предназначенная для неопределенного круга потребителей», – подчеркивает эксперт Антон Кудрин.

Что это значит для бизнеса

Эксперты подчеркивают: закон не запрещает иностранные слова полностью, но требует, чтобы информация для потребителей была понятна на русском языке. На практике это чаще всего означает дублирование названий.

При этом у бизнеса остаются вопросы, прежде всего ‒ по использованию иностранных названий в брендах.

«Бизнес-ассоциации настаивают на праве использовать названия и логотипы на любых языках, потому что это важно для узнаваемости брендов. Нововведение создает правовую напряженность: с одной стороны, закон требует русификации публичной информации, с другой – не дает однозначного ответа, как применять это предписание к элементам, являющимся частью зарегистрированного товарного знака, но размещенным на самих вывесках. Поскольку реклама регулируется отдельными нормами гражданского законодательства, возможно формирование особых правил правоприменения или исключения, однако на момент вступления закона в силу этот вопрос остается открытым», – обращают внимание эксперты.

Кому стало проще ориентироваться

Отдельный эффект уже заметен в городской среде ‒ прежде всего для пожилых людей и тех, кто плохо знает иностранные языки.

«В силу консерватизма старшее поколение часто недовольно иностранными названиями, ведь в их молодости «такого не было». Также это выгодно людям с низким уровнем владения иностранными языками, им не потребуется напрягаться, чтобы прочитать какое-то название. Возможно, некая польза будет также и для детей, так как расширение использования русского в публичном пространстве способствует формированию языковой нормы и укреплению грамотности», – делится доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук Константин Антипьев.

Изменились ли языковые привычки

Эксперты считают, что кардинальных изменений в повседневной речи не происходит ‒ они касаются в основном официальной и публичной сферы:

«Говоря о речевых привычках разных возрастных групп, то закон, скорее всего, не окажет прямого влияния, но может косвенно повлиять на языковую среду. Подростки и молодежь продолжат использовать сленг и заимствования под влиянием интернета и глобальной культуры. Люди среднего возраста также не изменят своих речевых привычек – их стиль общения уже сформирован, в том числе в профессиональной среде. Лишь пожилые граждане, вероятно, воспримут изменения позитивно – для них языковая среда станет более привычной и понятной, вернув ощущение прошлого. Влияние нововведения будет заметно преимущественно в официальной и публичной сферах, но не в частном общении».

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха