В деревне Боровушка Упоровского округа установили станцию очистки воды

В деревне Боровушка Упоровского округа заработала новая блочная станция подготовки питьевой воды. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Установить павильон чистой воды глава региона поручил после обращения местной жительницы Галины Медведевой. Женщина рассказала о проблеме на личном приеме в ноябре 2025 года. Сделать объект планировали до конца 2026 года, но справились досрочно.

«Теперь почти 100 жителей деревни Боровушки получили источник чистой питьевой воды. Для таких малых населенных пунктов блочные станции – идеальный вариант качественного водоснабжения», – отметил Александр Моор.

В Тюменской области блочные станции подготовки воды активно устанавливают с 2021 года. Сегодня в регионе насчитывается более 600 таких павильонов. В 2026 году планируется установить еще пять.

Павильоны чистой воды – быстровозводимые конструкции блочно-модульного исполнения, оснащенные современным оборудованием для эффективного удаления загрязняющих веществ. Как правило, одна станция обеспечивает качественной питьевой водой небольшой населенный пункт – до 300-400 жителей. По региональной программе в течение года в Тюменской области устанавливают около 20 таких объектов, сообщал директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев.

Практику установки блочных станций в регионе планируют сохранить: по концессионным соглашениям в ближайшие годы предстоит построить еще десятки малых источников питьевой воды.