Китайская делегация посетила предприятия Тюменской области

Торгово-промышленная палата Тюменской области подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Торгово-промышленной палатой по машиностроению и электротехнике района высоких технологий города Сучжоу (КНР). Документ закрепил сотрудничество в сферах машиностроения, электротехники и высоких технологий, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Сучжоу является одним из ведущих высокотехнологичных центров Китая, и сотрудничество с этим регионом открывает для наших предпринимателей доступ к передовым технологиям, новым рынкам сбыта и инвестиционным возможностям. Мы нацелены на построение долгосрочных партнерских отношений, которые принесут реальную пользу бизнесу обеих сторон. Уверена, что это соглашение станет основой для успешных совместных проектов и укрепления российско-китайского делового сотрудничества», – отметила президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева.

В рамках делового визита китайская делегация посетит промышленные предприятия региона. В их числе – завод «Кенера», где производят буровые установки и локализуют проекты по выпуску систем верхнего привода, а также Тюменский машиностроительный завод, выпускающий сцепления для грузовой и специальной техники.

Стороны договорились об организации визитов и совместных мероприятий, сопровождении проектов, взаимной поддержке в проведении экономических форумов и консультационной помощи бизнесу.