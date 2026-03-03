16+
Депутат Госдумы предложил сделать бесплатным второе образование по дефицитным специальностям

В Госдуме предложили сделать бесплатным второе образование по дефицитным специальностям

Депутат Госдумы предложил сделать бесплатным второе образование по дефицитным специальностям
Фото Freepik

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать гражданам право бесплатно получать второе высшее и второе среднее профессиональное образование по направлениям, где не хватает специалистов. Обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает «КоммерсантЪ».

Как отмечает РИА Новости, сейчас за счет бюджета можно получить второе высшее образование только в сфере искусств. Второе среднее профессиональное образование бесплатно доступно лишь отдельным категориям граждан, включая участников СВО.

Инициатива предполагает расширение числа бюджетных мест по востребованным специальностям, в том числе через механизм целевого обучения. Перечень дефицитных направлений предлагается сформировать Минтруду — с учетом анализа рынка труда, прогноза кадровой потребности, а также предложений регионов и отраслевых объединений работодателей.

Авторы идеи считают, что такая мера поможет приоритетным отраслям экономики получить квалифицированные кадры и повысит профессиональную мобильность граждан.


нравится (3) не нравится (0)
03 марта в 16:39, просмотров: 826, комментариев: 4
Комментарии:
6xz34e
04 марта в 10:19
Желательно первое образование сделать бесплатным.Все сейчас специальности нужны и будут востребованы.
Швондер.
04 марта в 10:41
Новости, начинающиеся со слов "депутат госдумы", следует сразу скипать
Alkonowa1ow
04 марта в 12:51
Маразм крепчал. Второе высшее образование не актуально. Это скорее не достоинство специалиста, а его недостаток, потому что его 2-е ВО - НЕ НАСТОЯЩЕЕ (хоть платное, хоть бесплатное, без разницы). Любое резюме, где кандидат пишет о своих 2-3-х высших образованиях, об МВА и прочих «учебах» у работодателя вызывает подозрение и он смотрит их «по диагонали». В СССР получение второго высшего образования было исключением. Тогда считали его необязательным. Сегодня царит хаос в получении 2-го, 3-го и тд «высших образований». Плати и «учись до посинения», получай ещё один диплом «для коллекции» . Поэтому депутат ГД с предложением давать второе высшее образование бесплатно по дефицитным специальностям, как декабрист, «далёк от народа». Хоть бы он огласил этот список дефицитных специальностей. Хоть какая-то была бы польза.
6xz34e
Сегодня в 09:33
Уважаемый Александр!Поддерживаю.Предполагаю.что у Вас одно высшее образование (инженерное ) и Вы отлично справились с экономическим расчетом по тарифу "содержания жилья".Возможно.Вы и обучались в школе с математическим уклоном.Судя по тому ,как этот же экономический расчет (нужно посмотреть продукты в магазине) представил депутат Богдан Гужва,то смею предположить,что его "высшее " образование явно прослушано,как и второе и третье.Школьный аттестат тоже без отличных оценок.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

