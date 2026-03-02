Победители конкурса «Лучший по профессии» в Тюменской области получат по 150 тысяч рублей

В Тюменской области начался прием заявок на участие в региональных этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования пройдут с 13 по 17 апреля по шести номинациям: «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора», «Электромонтер», «Сварщик», «Повар» и «Второй старт».

«Победители и призеры получат денежные призы – 150 тысяч рублей за первое место, 120 тысяч рублей за второе и 100 тысяч рублей за третье место. Участник, занявший 1 место на региональным этапе, представит регион на федеральном этапе конкурса», – рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

Конкурсные испытания организуют на четырех площадках: в Тюменском колледже производственных и социальных технологий, Тюменском техникуме индустрии, питания, коммерции и сервиса, Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, а также в Центре занятости населения Тюменской области.

Конкурс по поручению президента России прошел перезагрузку в 2025 году и стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». В прошлом году тюменские специалисты завоевали на федеральных этапах два золота – в номинациях «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора», получив по миллиону рублей.