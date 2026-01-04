16+
​Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для поездок в пять стран: вступают новые правила

Российским детям придется оформлять загранпаспорт для поездок за границу

​Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для поездок в пять стран: вступают новые правила
Фото: siapress.ru

С 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет для выезда в ряд стран потребуется загранпаспорт. Новые правила распространяются на поездки в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе Миграционной службы МВД России.

Требование будет действовать независимо от того, с кем ребенок пересекает границу – с родителями или сопровождающими. Ранее для таких поездок было достаточно свидетельства о рождении.

При этом дети, которые выехали за границу до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться в Россию по этому документу. Для подростков старше 14 лет и совершеннолетних граждан правила не меняются – они по-прежнему могут въезжать в указанные страны по внутреннему российскому паспорту.

В МВД также напомнили, что перед оформлением загранпаспорта родителям стоит проверить, нет ли у ребенка запрета на выезд за границу из-за несогласия одного из родителей. В таком случае в выдаче документа могут отказать.

Оформить загранпаспорт ребенку можно в подразделениях МВД, МФЦ или через портал «Госуслуги». Срок изготовления составляет до одного месяца по месту жительства и до трех месяцев – по месту фактического проживания.

Для этого понадобятся следующие документы:

  • заявление об оформлении заграничного паспорта;
  • квитанция об оплате госпошлины за оформление документа;
  • свидетельство о рождении ребенка с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации;
  • свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;
  • паспорт одного родителя или опекуна;
  • для детей старше 14 лет – паспорт ребенка;
  • данные действующего загранпаспорта ребенка – при наличии;
  • данные документов о смене ФИО ребенка – при наличии.

При этом, как отмечают в МВД, если оформляется заграничный паспорт старого образца, то дополнительно необходимо принести три фотографии ребенка размером 3,5 × 4,5 см, распечатанные на матовой фотобумаге. Фото может быть как цветным, так и черно-белым.

Для детей доступны два вида загранпаспортов – старого образца сроком на пять лет и биометрический, действующий десять лет. При оформлении паспорта нового образца личное присутствие ребенка обязательно, а с 12 лет проводится сканирование отпечатков пальцев.

Обзор ключевых изменений в российских законах с 1 января 2026 года – читайте на нашем портале.


Сегодня в 10:50, просмотров: 258, комментариев: 0
