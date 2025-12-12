Новая поликлиника в Тюменском районе начнет принимать пациентов на следующей неделе

В Тюменском муниципальном округе завершено строительство первой в регионе двухэтажной модульной поликлиники. Новый корпус Областной больницы №19, возведённый всего за три месяца, начнёт принимать пациентов уже на следующей неделе.

Решение о строительстве было анонсировано губернатором Тюменской области Александром Моором во время Прямой линии в октябре. «Практически за три месяца возвели новое здание по модульной технологии. Это первая в Тюменской области двухэтажная модульная конструкция», — отметил глава региона.

Необходимость в новых площадях назрела давно: в Тюменском муниципальном округе проживает более 140 тысяч человек, а количество прикреплённых пациентов постоянно растёт. В старом здании поликлиники одновременно принимали детей и взрослых, а также размещался административный персонал, что создавало дефицит пространства.

Проект реализован в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Власти региона делают ставку на модульное строительство как на быстрый и экономичный способ решения инфраструктурных задач — такие здания не уступают по качеству капитальным, но возводятся значительно быстрее и дешевле.

«За последние годы материальная база Тюменского муниципального округа значительно преобразилась. В том числе, благодаря тому, что мы делаем акцент на возведении зданий именно модульной конструкции. Это быстро, недорого, а по качеству не уступает капитальному строительству, которое гораздо затратнее», – отметил Александр Моор.

Новая поликлиника станет частью Областной больницы №19 и позволит существенно улучшить условия оказания медицинской помощи жителям Тюменского округа.